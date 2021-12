Fábrica baiana é hoje padrão de excelência, diz presidente da Bridgestone

A fábrica de pneus da Bridgestone na Bahia comemora dez anos. Mesmo enfrentando a crise brasileira, sobretudo no setor automotivo, a companhia investiu R$ 260 milhões na ampliação da produção e não demitiu funcionários (cerca de 800 empregos). A unidade baiana, segundo o presidente da companhia no Brasil, Fabio Fossen, é referência em produtividade, graças à qualidade da mão de obra.

Em entrevista para A TARDE, Fossen analisa as perspectivas para o mercado e avalia temas, como a falta de adensamento da cadeia automotiva na Bahia, inclusive o fato de a empresa, que atende a Ford em outros estados, não abastecer aqui a montadora, também instalada no Polo de Camaçari.

No evento de comemoração dos dez anos da fábrica da Bridgestone em Camaçari, no mês passado, o senhor enfatizou a qualidade da mão de obra baiana. Foi simpatia em dia de festa com os colaboradores, ou realmente tem sido um diferencial?

Temos identificado uma evolução significativa de nossa planta em Camaçari, com bons indicadores de qualidade e segurança. Conseguimos alcançar aqui padrões de excelência em gestão ambiental, com uma redução importante nos últimos três anos em 46% no consumo de água, em 20% de energia e em 14% na minimização da emissão de gás carbônico, com aumento expressivo na reciclagem em nossos processos, em mais de 17%. Além disso, conseguimos reduzir à metade as perdas e resíduos ao longo do processo produtivo, elevando nossa produtividade de forma consistente. Isto foi possível pela dedicação e empenho de nossos funcionários na Bahia e pelo grau tecnológico desta fábrica.

Qual é mesmo esse nível tecnológico da fábrica baiana em comparação a outras unidades da Bridgestone, inclusive em outros países? Como essa tecnologia também vem contribuindo para a obtenção desses resultados citados em relação a programas de produção sustentável e meio ambiente?

A planta de Camaçari foi estabelecida com um maquinário moderno e tecnologia de ponta, nos permitindo produzir aqui pneus premium para carros de passeio e caminhonetes nas categorias HP (High Performance) e UHP (Ultra High Performance). Nossas instalações na Bahia equiparam-se às plantas mais modernas e eficientes da América do Norte, e nossos investimentos recentes em tecnologia traduzem nosso compromisso em manter esta planta sempre atualizada e com altos índices de produtividade. Quanto à gestão ambiental, temos indicadores de sustentabilidade que comprovam o êxito de se valorizar a tecnologia e a mão de obra qualificada, justamente com os resultados percentuais citados anteriormente.

Depois da vinda da Ford para Camaçari, o governo baiano chegou a cogitar o desenvolvimento de um polo automotivo no estado, atraindo empresas diversas de componentes, além de outras montadoras – o que acabou não ocorrendo, até mesmo por conta da mudança do cenário da economia nacional. O fato de não poder contar com o desenvolvimento de uma cadeia produtiva no estado afetou, de alguma forma, os planos da Bridgestone na Bahia?

A Bridgestone pauta seus investimentos por uma perspectiva de longo prazo, e a despeito de desafios no cenário econômico no curto prazo, a empresa tem convicção da importância do mercado brasileiro e aposta na parceria com a Bahia como plataforma para um crescimento consistente e sustentado ao longo dos anos, conforme evidenciam nossa expansão recente da capacidade produtiva, alcançando a marca de 10 mil pneus diariamente. Esses pneus produzidos aqui abastecem o mercado brasileiro e da América Latina, além de serem exportados para a América do Norte. Entretanto, reconhecemos que a distância dos grandes centros consumidores é um desafio a ser vencido para atrair mais players (empresas de papel estratégico no mercado) para a região.

A companhia é fornecedora de pneus para outras unidades da Ford em outros estados. Por que esse adensamento da cadeia não ocorre na Bahia, com a montadora estando vizinha?

A Bridgestone está sempre aberta a possibilidades e parcerias com todos os players do mercado, mantendo diálogo aberto e permanente com clientes atuais e potenciais.

Quais são, na sua opinião, as perspectivas para o mercado automotivo no país?

De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a expectativa é que as vendas de veículos novos aumentem 4% em 2017, com um aumento da produção na ordem de 11% e das exportações em 7,2%. Apesar de representar uma retomada do crescimento, vale lembrar que esses dados referem-se a uma base bastante contraída em função dos últimos quatro anos de retração no mercado.

Mesmo com a crise no país, a Bridgestone promoveu ampliação da linha de produção e não demitiu colaboradores na Bahia. O foco nas exportações foi suficiente para assegurar esses feitos em cenário tão adversor? Quais os avanços da empresa, sobretudo do que é produzido na Bahia, no mercado externo?

Conseguimos elevar nossa produtividade, focando na redução de custos e otimização de recursos, incentivando a inovação como alavanca de eficiência junto a nossos colaboradores. Além disso, as exportações são uma alternativa em momentos em que o mercado doméstico está retraído. Vale lembrar que a Bridgestone é líder mundial na fabricação de pneus, com uma marca forte e reconhecida lá fora.

Com mercado interno desacelerado e todas as companhias do setor apostando nas exportações, qual foi o diferencial da Bridgestone para expandir as vendas fora do país e manter colaboradores e projetos, como na Bahia?

Começamos a operar no Brasil há cerca de 80 anos, atravessando diversos ciclos econômicos, e encaramos os desafios de curto prazo como oportunidade para nos tornar mais eficientes, com agilidade para se ajustar às dinâmicas do mercado, mantendo nosso compromisso com a qualidade, com o meio ambiente e acima de tudo, com a valorização de nossos integrantes. Temos a missão global de "servir à sociedade com qualidade superior", e mantemos sempre a perspectiva de longo prazo para que nossas marcas Bridgestone, Firestone e Bandag superem a expectativa de nossos consumidores nas diversas categorias.

A longo prazo, e talvez num "pós-crise", há chances de ampliação das atividades da companhia na Bahia, até pela localização estratégica no Nordeste?

A empresa estará sempre atenta a futuras oportunidades de negócio. Por hora, estamos entregando a ampliação da capacidade produtiva que saltou de 8 para 10 mil pneus diários e gerou cerca de 270 empregos, somando investimentos da ordem de R$ 260 milhões.

