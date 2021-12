Fábrica acrílica inicia transporte de peça 456 t na Bahia

A Basf iniciou nesta quarta-feira, 10, uma megaoperação para transporte da coluna principal do Polo Acrílico da empresa. A peça mede 62 metros, o equivalente a 30 andares de um prédio, e pesa 456 toneladas. O equipamento, que veio da China, será levado da Base Naval de Aratu para o município de Camaçari.

Nesta quinta, a coluna foi içada do navio e colocada no caminhão que vai transportá-la ao Polo Acrílico. Para suportar a peça, o caminhão tem 85 metros e 400 rodas. A operação de transporte vai durar três dias, de acordo com a companhia. O equipamento vai passar pelas rodovias BR-324, Cia-Aeroporto e Via Parafuso.

A velocidade média do caminhão é de 5 km / hora. O transporte será acompanhado pelas polícias rodoviárias Federal e Estadual, já que o trânsito será interrompido em alguns trechos. Também será necessário retirar a fiação de energia elétrica, já que os postes possuem entre 6,5 e 7 metros. Por conta disso, vão impedir a passagem da peça.

A previsão é que o caminhão deixe a Base Naval com o equipamento no próximo dia 20, mas essa data ainda será confirmada, já que depende das condições meteorológicas.

Essa peça será utilizada na purificação do ácido acrílico, produto importante na cadeia de suprimentos dos superabsorventes, componente usado nas fraldas descartáveis. O investimento no Polo Acrílico é de R$ 1,2 bilhões.

