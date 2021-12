Extremo sul da Bahia lidera a produção de mamão no País

Com 45% da produção brasileira de mamão, a Bahia é o maior produtor da fruta no país e o segundo maior exportador. O estado é seguido pelo Espírito Santo, que detém 32% da produção.



O extremo sul da Bahia é onde mais se produz. O mamão é encontrado em nove municípios da região, com destaque para os tipos sunrise solo (havaí), golden e, em menor quantidade, formosa. Produz-se, também, a fruta em Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste, e em Coco e São Félix do Conde, na Bacia do Rio Corrente.



Dados do IBGE, de 2012, apontam uma área colhida no estado de 11.635 hectares, 37,2% da área total do país, de 31.310 hectares. Foram produzidas aqui 683.474 toneladas das 1.517.969 toneladas colhidas no país naquele ano.



Qualidade atestada



A retomada das exportações para os Estados Unidos ajudará a reforçar a qualidade da produção baiana, acredita a pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Áurea Albuquerque.



"É a atestação de que o produto baiano é de muito boa qualidade e de que os produtores vêm, crescentemente, cumprindo efetivamente com as normas e cuidados fitossanitários (com o apoio da Adab), e com isso ampliando seus mercados e perspectivas de maiores lucros", diz.

