Extinto Banco Econômico leiloa imóveis habitados na Bahia

Se uma pesquisa quisesse descobrir qual o maior sonho dos brasileiros, com certeza a opção "casa própria" estaria entre as primeiras. Mas nem sempre a concretização deste desejo acontece de forma tranquila. Para a dona de casa Lúcia Maria Souza, sair do aluguel se transformou em um problema que permanece há 25 anos. Foi em 1987 que Lúcia aproveitou o bom momento profissional do marido - na época funcionário do Polo Petroquímico - e resolveu comprar um apartamento no bairro do Costa Azul, em Salvador. Após pagar o sinal e dar entrada no financiamento pelo Banco Econômico, com prazo de quitação em 15 anos, o casal e os três filhos se mudaram para condomínio.

Tudo ocorreu normalmente nos primeiros 10 anos, até que o Banco Econômico quebrou e entrou em liquidação judicial em 1996. Após algumas prestações em atraso por conta da dificuldade de achar postos de pagamento abertos, Lúcia foi informada pelo departamento de patrimônio da instituição financeira que os imóveis ficariam em poder da Caixa Econômica Federal. Os anos se passaram e a dona de casa não recebeu nenhuma notificação sobre a mudança. No mês de setembro, entretanto, uma carta do Banco Econômico surpreendeu a família ao informar que o imóvel habitado por eles iria a leilão nesta quinta-feira, 25.

Assim como Lúcia, outras 11 pessoas em Salvador entraram com uma ação na Justiça para não perderem os imóveis. De acordo com o defensor público Júlio Batista Neves Filho, que cuida do caso, os moradores estão dispostos a renegociar as dívidas e têm direitos sobre a retenção dos imóveis. "Eles querem regularizar a moradia e pagar o débito dentro das suas condições financeiras. O direito deles está baseado na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no princípio de dignidade da pessoa humana", ressalta o defensor.

Lotes ocupados - O leilão de imóveis do Banco Econômico acontece nesta quinta, 25, às 11h, presencialmente em São Paulo ou através do site www.superbid.net. O leiloeiro Paulo Casale Lauro explica que mais de 80% dos 343 lotes oferecidos nacionalmente estão localizados em Salvador ou Camaçari. A arrecadação dos imóveis vendidos é destinada ao próprio Banco Econômico, através do liquidante Natalício Pegorini - representante da instituição -, que tem autorização do Banco Central para realizar o leilão.

De acordo com o leiloeiro, os interessados podem se cadastrar no site e, através de uma senha, acessar as informações sobre os lotes disponíveis, inclusive saber se estão ocupados ou locados. "Há um detalhamento de cada lote com fotos, número de matrícula, descrição e a situação atual. Caso esteja ocupado, a responsabilidade é da pessoa que adquirir o imóvel", enfatiza.

A carta enviada pelo banco convidou os atuais moradores a participarem do leilão, para que possam readquirir os imóveis. Mas a maioria deles não têm condições de pagar o valor pedido. Este é caso da bancária aposentada Maria Bernadete Lima, que mora há 23 anos em uma quitinete, no bairro da Federação. Após cinco anos de financiamento, as prestações começaram a ultrapassar a renda mensal e ela deixou de pagar. No leilão, o imóvel é oferecido pelo valor de R$ 133 mil. "Fui a primeira proprietária do apartamento, mas hoje não tenho condições financeiras de quitar a dívida nem de dar algum lance no leilão. Acho impossível alguém comprá-lo por este preço", explica.

Pela mesma situação passa a artesã Ana Rita Carneiro, que ocupou em 1999 um apartamento abandonado que pertencia ao banco. Após a ocupação, Ana Rita tentou negociar a compra do imóvel, no valor de R$ 10 mil, através de uma carta proposta. "Nem consegui entregar minha proposta. Fui atendida de forma grosseira e informada sobre o leilão do apartamento", reclama.

Os interessados em participar do leilão devem ler o edital disponível no site e consultar a situação dos imóveis aqui. De acordo com o leiloeiro Paulo Lauro, a consulta é importante para auxiliar o comprador na decisão, já que os imóveis ocupados ou locados deverão ser negociados diretamente com o atual morador - ou com a Justiça - após a compra.

