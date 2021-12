Exporural movimenta R$ 40 milhões em negócios

Um dos maiores eventos agropecuários do Norte-Nordeste, a 16ª Exporural terminou neste domingo, 16, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, movimentando R$ 40 milhões em negócios.

Nos oito dias de evento, que reuniu um público de 35 mil pessoas, cerca de quatro mil animais foram à exposição, entre caprinos, ovinos, bovinos e equinos.

A exposição é uma oportunidade de troca de informações entre criadores e especialistas na área, não só da Bahia, mas de quase todas as regiões do país.

"Aqui ele (criador) aprende muita coisa. Se participar dos julgamentos, vai aprender mais a respeito dos animais. Estando aqui, vai conversar com criador, tratador, com veterinário, saber de manejo, dos cruzamentos. Então, ele melhora muito", diz o diretor da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), Almir Lins. A associação foi a responsável pela exposição, realizada em conjunto com as demais associações de criadores que integraram a programação.

Proprietário da Fazenda Santa Edwiges em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, o criador de gado nelore (raça bovina de corte), Raphael Coutinho, frequenta a Exporural há 20 anos.

Ele considera o evento importante para que os criadores da raça agreguem experiência de mercado, principalmente os novatos nesse meio.

"Nunca deixei de vir. A Bahia é parceira do Rio de Janeiro em genética. Há bons mercados, no interior da Bahia, de touros reprodutores. A genética baiana é fundamental. Se você for a Uberaba, em Minas Gerais, por exemplo, os 20 maiores reprodutores, com certeza, têm um reprodutor baiano na linhagem, lá atrás", diz Coutinho.

Leilão na internet

Além dos campeonatos, onde os animais foram julgados, a Exporural também trouxe, na programação, sete leilões, de bovinos nelore e girolando, cavalos pampa e mangalarga marchador e, também, de ovinos da raça Santa Inês.

Esses eventos movimentaram R$ 12 milhões, com público médio de 350 pessoas. Os leilões são oportunidades para os criadores adquirirem boa genética. Neles, os animais são escolhidos por critérios como excelência na reprodução, facilidade de ganhar peso e caracterização racial.

Uma novidade, esse ano, foi a inicialização das vendas através da internet. Desde 1º de agosto - uma semana antes do início da exposição - os animais já estavam sendo exibidos aos compradores, que puderam ter acesso a fotos, vídeos e genealogia dos animais, além de terem acesso aos comentários de outros especialistas.

"Com isso, o criador tem quinze dias para vender o animal, para mostrá-lo para o Brasil inteiro, em vez de só duas horas, como acontece em um leilão presencial. E o criador, quando chega aqui, vê o animal que ele conheceu pela internet", destaca Almir Lins.

