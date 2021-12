Exportações do estado registram queda em julho

Após esboçar uma reação no segundo trimestre do ano, as exportações da Bahia voltaram a registrar queda pelo segundo mês consecutivo. Em julho, atingiram US$ 543,2 milhões, com redução de 32,7% comparando a igual mês do ano passado. No acumulado do ano até julho, as vendas externas baianas alcançaram US$ 3,96 bilhões, um volume 8,6% inferior ao mesmo período de 2015. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

Menor demanda global por commodities e a consequente queda dos preços, além da seca que vem afetando a produção agrícola do estado são os principais responsáveis pela retração das exportações.

Em julho a queda de 60% nos embarques de soja foi determinante para o resultado negativo apurado. As vendas atingiram somente US$ 49,6 milhões, o que representou uma redução de 72% ante julho de 2015.

Os preços comparados a julho do ano passado também recuaram 30,3%, o que influenciou exportadores a segurar negócios na perspectiva de um novo fator capaz de empurrar as cotações para cima.

As exportações de produtos manufaturados também caíram 20%, fruto do desempenho negativo do setor químico, que caiu 19,8%, e dos derivados de petróleo (-36,8%). O setor automotivo, entretanto, foi o destaque positivo, com crescimento de 42,2%, fruto do aumento nos embarques para a Argentina e o Chile.

Importações

As importações baianas, embora em menor escala, também registraram redução em julho de 1,2%, alcançando US$ 803,3 milhões. Os sinais de alguma recuperação da atividade na indústria e a valorização de 20% do real em relação ao dólar no primeiro semestre contribuíram para que a queda das importações tenha sido menor que a das exportações.

