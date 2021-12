Exportações da Bahia caem 12,2% em novembro

As exportações baianas no mê de novembro somaram US$ 502,7 milhões, o que representa uma queda de 12,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 14,6% ante outubro deste ano. As importações totalizaram US$ 338,3 milhões, com um recuo de 48,7% ante novembro de 2015 e queda de 25,8% ante outubro. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

No acumulado do ano, tanto as exportações quanto as importações do estado registraram queda na comparação com os onze primeiros meses de 2015. As vendas externas, que ficaram em US$ 6,28 bilhões, caíram 13,5% no período. As comparas recuaram 25,1% e ficaram em US$ 5,80 bilhões. A expectativa é que as exportações do estado fechem o ano em torno dos US$ 6,8 bilhões, no mesmo nível de 2006, quando alcançaram US$ 6,77 bi.

A contínua redução de preços dos seus principais produtos de exportação, a valorização do dólar em 14,2% até novembro e a redução dos embarques de produtos agrícolas, cuja produção foi fortemente afetada pela seca, com queda de 35%, foram os principais fatores que derrubaram as vendas ao exterior.

As exportações tiveram queda expressiva nas vendas de produtos básicos em 31,5%, principalmente do agronegócio baiano. As vendas do setor continuam a definhar na esteira da seca. Só o “complexo soja”, que geralmente lidera o ranking das exportações de produtos agrícolas na Bahia, teve queda de 42% no ano.

