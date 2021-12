Exportações baianas crescem 31,1% em fevereiro

As exportações baianas alcançaram US$ 606,5 milhões em fevereiro, o que equivale a 31,1% mais do que o registrado no mesmo mês em 2017. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

As vendas externas em fevereiro foram puxadas pelo setor automotivo com vendas de US$ 113,9 milhões e crescimento de 108% sob fevereiro do ano passado. O principal destino das vendas externas de veículos baianos é a Argentina, com 84% de participação.

Ainda de acordo com o levantamento do SEI, os embarques de soja (bagaço e farelo) também cresceram em fevereiro, alcançando US$ 73 milhões contra apenas US$ 1,1 milhão registrado em igual mês do ano passado. Como um todo, as vendas do agronegócio cresceram 71,5%, mesmo sem os embarques da safra 2017/2018, que devem começar a ocorrer só a partir do mês de março.

