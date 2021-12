Expectativa é de crescimento para a indústria baiana, analisa gerente da Fieb

A tendência é que 2021 seja desafiador para a indústria baiana, que deve fechar o ano com um quadro de provável estabilidade, com expectativa de crescimento no setor em 2021.

Contudo, segundo o gerente Executivo de Desenvolvimento Industrial da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Marcus Verhine, o crescimento de 2021 pode significar, na verdade, o retorno para a estabilidade de setores industriais que foram afetados fortemente pela pandemia da Covid-19.

Marcus explica que o setor de refino e construção civil destoaram em 2020 e ajudaram a equilibrar outros setores que apresentaram queda, como o automotivo e o metalúrgico.

"O ano de 2020 foi complicado por conta da pandemia. Mas a expectativa é que, em 2021, a gente tenha um crescimento, que significa a recuperação destes setores afetados", disse o gerente da Fieb, em entrevista na manhã desta segunda-feira, 28, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Ajuda do governo

Apesar da Fieb projetar crescimento para 2021, Marcus detalha que tudo vai depender de dois fatores importantes: como a pandemia vai ser tratada e como o governo vai ajudar neste crescimento.

Um dos exemplos citados foi o auxílio emergencial, que encerra em dezembro deste ano e seu fim pode causar instabilidade para o ano que vem.

"Tudo vai depender da questão da pandemia e como vai ser tratada. O auxílio emergencial, por exemplo, manteve o patamar de produção dos setores de alimentos e bebidas. Não sabemos como o corte do auxílio vai impactar 2021. Logo, a ajuda do governo é importantíssima para que exista uma retomada de fato da indústria e seu crescimento", comenta Marcus.

