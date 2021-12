Expansão da Bahia supera média nacional

O crescimento de 9,5% do produto interno bruto (PIB) baiano no primeiro trimestre deste ano confirmou o bom momento da economia local. Mais uma vez, o indicador medido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado (SEI) apresentou um resultado superior ao da economia nacional, que cresceu 9%, com expansão em todas as atividades econômicas. Com este resultado, a expectativa de crescimento deste ano foi elevada de 6,1% para 7,1%.

Se forem levados em conta os resultados dos últimos doze meses, o crescimento da economia baiana apresenta um crescimento de 4,1%, enquanto o Brasil apresenta um índice de 2,4%. O principal efeito da expansão econômica para a população é a geração de empregos e renda. “No primeiro trimestre deste ano, a Bahia gerou mais de 30 mil empregos”, lembra o diretor da SEI, Geraldo Reis.

O “retrato do momento”, que prevê um crescimento de 7,2% até o fim deste ano pode até mudar, reconhece Reis, mas ele não vê sinais de que isso possa acontecer. “Até agora a crise na Europa não influencia, mas como sobretudo a indústria tem forte dependência do mercado externo, é possível que haja alguma interferência”, diz.

Normalmente “colado” aos resultados da economia nacional, o Estado aproveita uma onda positiva na região nordeste, que verifica um ritmo de expansão superior ao da média nacional. “É a região que mais recebe investimentos do governo federal”, aponta o governador Jaques Wagner. Só em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o governador aponta a injeção de R$ 2 bilhões por ano.

Para o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Eduardo Moraes de Castro, é bom que a economia local esteja demonstrando uma capacidade de recuperação tão grande. “Temos uma grande potencialidade, mas nossa participação no mercado global ainda pode aumentar muito e temos uma grande necessidade de distribuir melhor nossas riquezas”, avalia Moraes de Castro, destacando o desejo de que os bons números sejam duradouros.

“Nossos problemas de infraestrutura são duradouros. Se não existissem, provavelmente iríamos falar sobre taxas de 11 ou 12%”, responde com otimismo o presidente da ACB em relação à convivência da Bahia com problemas estruturais.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira, 9, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo