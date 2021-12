Êxito de manejo na Bahia leva esperança para outros estados

O êxito obtido na Bahia com o manejo integrado de pragas (MIP) pode tranquilizar os produtores de outros estados, afirma um dos coordenadores da Caravana, Robinson Cipriano. "Aqui se está uma safra à frente do restante", diz.



Ele lembra que, quando a Embrapa sugeriu o MIP no oeste, em julho de 2013, os produtores não acreditaram na ideia. "Achavam que era algo ultrapassado". A Embrapa, ao saber do ataque da praga, em março de 2013, buscou informações com países que conviviam com a lagarta, concluindo que o MIP seria o melhor método.



Para o coordenador do Programa de Manejo Fitossanitário da Bahia, Celito Breda, o MIP foi o lado bom da armigera. "Às vezes é preciso levar um susto para aprender".



A Caravana entra agora na segunda etapa, de instalação de unidades de referência tecnológica (URTs) em propriedades privadas, e de capacitação em atendimento às demandas específicas locais.

adblock ativo