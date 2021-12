Executiva de joalheria de sucesso é exemplo de mulher empreendedora

À frente do comando da operação brasileira da joalheria dinamarquesa Pandora, a paulistana Rachel Maia, 46, tem motivos de sobra para comemorar a atual fase de sua vida, narrada com riqueza de detalhes no livro Empreendedoras de Alta Performance (Leader), no qual assina coautoria da obra ao lado de outras 44 mulheres que estão no poder. Por incrível que pareça, uma raridade em pleno ano de 2017.

Basta acompanhar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicada há um ano, para observar que das 200 maiores companhias brasileiras, apenas três possuem uma mulher no comando. Os dados alarmantes do estudo não param por aí. As mulheres também recebem em média, 74,5% dos salários dos homens no Brasil.

No entanto, ainda existe uma luz no fim do túnel e, Rachel Maia, da Pandora, se orgulha de fazer parte da geração que rompeu muros e abriu caminho para novas líderes. Caçula em uma família de sete irmãos, Rachel é filha de um engenheiro de voo da extinta Vasp que a encorajou a seguir carreira na área de finanças.

Assim, se formou em Ciências Contábeis na Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), fez pós-graduação em Finanças pela Universidade de São Paulo (USP), com cursos de especialização em Vancouver (Canadá e Harvard).

Rachel iniciou a trajetória profissional como controller (controladora) na rede de lojas de conveniência 7-Eleven, onde trabalhou durante sete anos. De lá, partiu para a Novartis Phamacy, onde ficou por quatro anos como CFO, termo em inglês para chefe do setor financeiro.

Anos mais tarde, também assumiu o mesmo cargo na Tiffany & Co., da qual foi responsável pela chegada ao Brasil, e onde permaneceu por oito anos.

Embaixadora do luxo

Segunda maior joalheria em volume de vendas no mundo, a Pandora tem conseguido se destacar em meio ao cenário de recessão econômica enfrentado pelo Brasil nos últimos anos. A marca conta com o aumento de vendas nas mais de 70 unidades espalhadas por todo o país – sendo duas delas em Salvador (BA).

Esse resultado é fruto do conceito único de joias customizadas e acessíveis, mas também é um indicador da positiva gestão de Rachel, desde 2009, ano em que a marca foi estabelecida no país.

Mãe solteira de uma menina, Sarah Maria, de 5 anos, Rachel divide seu tempo entre ser uma executiva de sucesso e comandar uma família. E os planos de expansão não atingem somente a Pandora, pois a CEO da marca pretende adotar mais um filho.

Somente para o leitor entender a rotina repleta de compromissos e viagens da executiva, enquanto o texto era fechado, Rachel falou com a equipe de reportagem do A TARDE por telefone, e revelou que estava participando de um evento, em Brasília, ao lado do presidente da República, Michel Temer (PMDB). E fez questão de enviar uma foto ao repórter. “Faço parte do Conselhão do presidente Temer”, disse rapidamente.

Mesmo diante de uma agenda disputada, encontra tempo para outras atividades. Trabalhou por oito anos como voluntária de famílias carentes da periferia para Sociedade dos Vicentinos, em São Paulo, e se dedicou por 12 anos aos jovens da Igreja Católica. Hoje, apoia a Fundação Cafu e outras instituições sem fins lucrativos

