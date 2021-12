Ex-ministro da Fazenda critica revisão de meta fiscal

O pacote de medidas previsto pelo governo Temer para dar conta da nova meta fiscal deficitária de quase R$ 160 bilhões foi criticado duramente nesta segunda, 14, em Salvador pelo economista e ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira. "São medidas que são tomadas de forma irresponsável em pleno quadro de recessão, mantendo-se, paralelamente, elevada taxa de juros e câmbio apreciado, o que só vem contribuindo para estender nosso quadro de agonia econômica", afirmou o ex-ministro.

Segundo Bresser, a recuperação econômica pode até vir, em algum momento, mas não significará, na prática, a retomada do desenvolvimento do país, "sobretudo por conta, por exemplo, da taxa de câmbio que continua sufocando a competitividade da indústria brasileira", como frisou.

O ex-ministro esteve na capital baiana para divulgar o Projeto Brasil Nação, um manifesto que critica medidas econômicas do governo Temer e propõe alternativas para promover o desenvolvimento do país.

Política fiscal

Para tanto, é preciso políticas fiscal e cambial socialmente responsáveis, com juros baixos e taxas de câmbio competitivas, além de ciência e tecnologia", afirma o texto do projeto, lançado em abril e que já foi divulgado por Bresser também em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília.

Em Salvador, a divulgação oficial do projeto ocorreu em solenidade na reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), como parte da programação pela passagem do Dia do Economista, comemorado no último domingo.

O documento já conta com mais de 10,5 mil adesões de brasileiros, inclusive personalidades ilustres em diversas áreas de atuação, como o ator e cineasta baiano Wagner Moura, o embaixador Celso Amorim e o físico Rogério Cerqueira Leite.

Em linhas gerais são defendidos cinco pontos de atuação para retirar o país da recessão: regra fiscal, taxa básica de juros, superávit na conta corrente do balanço de pagamentos, retomada do investimento público e ação de impostos progressivos, com alíquotas maiores para faixas de maior renda.

"Ou vamos diretamente ao ponto da questão para resgatar nossa potencial nação, ou ficaremos à mercê de um governo claramente dirigido a rentistas e financistas", concluiu o ex-ministro.

Trajetória

Bresser-Pereira foi ministro da Fazenda em 1987, no governo Sarney. Também foi ministro, por duas vezes, no governo de Fernando Henrique Cardoso (de Administração Federal e Reforma do Estado e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).

Como ministro da Fazenda, acabou tornando-se mais popular, principalmente após, em meio à crise gerada pelo fracasso do Plano Cruzado, ter lançado um novo plano de estabilização que veio a ser chamado de Plano Bresser, um congelamento, por 90 dias, de preços, câmbio e salários, visando o ajuste fiscal e a neutralização da inflação inercial, mas que acabou não resistindo às pressões inflacionárias.

