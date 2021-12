Ex-dirigente do Banco Econômico recorre de condenação

A defesa de Ângelo Calmon de Sá, ex-presidente do Banco Econômico, vai recorrer ao STJ de uma decisão que condenou o ex-banqueiro à prisão e ao pagamento de multa por evasão de divisas e fraude contra o sistema financeiro. Calmon de Sá foi condenado na última terça-feira, 8, pela 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O advogado de Calmon de Sá, Sebastian Albuquerque Mello, informou que ainda não teve acesso à integra da decisão e que vai recorrer aos tribunais superiores. Mello afirmou que estava confiante na manutenção da sentença de primeiro grau, que absolveu o banqueiro.



O ex-vice-presidente do Banco Econômico José de Azevedo também foi condenado e pegou oito anos e dois meses de reclusão em regime fechado, além de multa, pelos mesmos crimes

