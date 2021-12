Evite problemas na compra de presentes de Natal

A menos de 40 dias do Natal, quem pretende adquirir presentes por meio de sites de comércio eletrônico deve ficar atento a alguns cuidados para não transformar a conveniência das compras sem sair de casa em fonte de problemas. O primeiro passo é fazer os pedidos com antecedência. A e-bit, empresa referência em informações sobre comércio eletrônico, afirma que 15% das compras online de 2012 vão acontecer nesse período. Por isso, é fundamental realizá-las com pelo menos 15 dias de antecedência para não correr o risco de receber a encomenda após o Natal.

Demora - Atrasos e descumprimento do prazo de envio dos produtos são as principais reclamação dos consumidores. A falha na entrega de um laptop trouxe três meses de aborrecimentos ao designer Alex Oliveira. Ele decidiu comprar o produto, do qual precisava com urgência, em uma loja virtual atraído pela promessa de que o computador chegaria em até três dias.

Não foi o que aconteceu. Alex cancelou a compra e no mesmo dia adquiriu um computador na loja. Dois dias depois, a entrega foi realizada. "Houve toda uma burocracia para devolver. A loja não mandava buscar e os Correios alegavam que não encontravam o endereço. Fiquei pagando dois computadores por três meses. Só estornaram a compra quando fui aos Correios devolver o laptop", diz Alex.

É comum que nem a empresa nem os Correios se responsabilizem pelo atraso nesses casos. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Veridiana Alimonti, orienta ao consumidor que apele para a responsabilidade solidária da empresa nesses casos. "Primeiramente, a empresa tem que postar a mercadoria no prazo. Se o Correio atrasou, é mais controverso. Mas há a responsabilidade solidária da empresa - que poderia ter escolhido outro meio de envio - com o consumidor.

Depois ela pode procurar ser ressarcida pelos Correios. Ou o consumidor pode buscar os seus direitos junto aos Correios", orienta. Não existe especificação de prazo para a entrega da mercadoria, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Mas em casos como o de Alex, em que o fornecedor estipula um prazo de entrega e falha, é caracterizado descumprimento de oferta. É importante, portanto, que o consumidor registre a promessa do site para ter uma prova do que foi acordado.

Veridiana explica que nesses casos o consumidor tem três opções: exigir o cumprimento forçado da entrega; ter a compra cancelada; ou receber um produto similar. Em se tratando de cancelamento, a advogada ressalva que embora o CDC não especifique um prazo de ressarcimento do comprador, o Idec entende que esse deve ser feito imediatamente. E com juros e correção monetária, em casos nos quais há demora, como o de Alex. Quem compra pela internet e por telefone também tem o direito a desistir da compra em até sete dias, sem precisar justificar.

