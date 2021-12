Evento reúne especialistas em comunicação empresarial

Salvador receberá nos dias 17 e 18 deste mês a 1ª Palestra de Comunicação Empresarial (PCE). O evento, promovido pela Rádio Multi e o Centro Universitário Estácio da Bahia, será realizado às 18h30 no campus Gilberto Gil da instituição, no bairro do Stiep.

A expectativa é reunir, no auditório da Estácio, 300 participantes, entre acadêmicos, professores, profissionais e interessados nas áreas de comunicação empresarial.

O evento será aberto pela professora da Estácio e jornalista do Jornal Correio da Bahia, Carmen Vasconcelos. Ela levará o tema: "A valorização da assessoria de imprensa".Em seguida, o gerente executivo do portal Aratu Online, Gabriel Freire, ministrará a palestra "Comunicação publicitária no mercado baiano". O primeiro dia do evento se encerrará com a apresentação da diretora executiva da Texto & Cia, Monique Melo sobre "Media Training - Como preparar porta vozes".

Já no dia 18, a PCE começa com a palestra "A responsabilidade social nas empresas", da professora e coordenadora do curso de Jornalismo da Estácio, Antoniella Devanier.

Depois, o CEO da Equilibra Digital, Pedro Cordier falará sobre "O poder do networking na era da conectividade". E para fechar o evento, o especialista em Ciência da Comunicação, Antônio Netto ministrará a palestra "Marketing Digital - Relacionamento com o público alvo".

A inscrição é gratuita e deve ser realizada através do portal www.palestrasprime.com.br.

