Evento na Bahia formaliza criação de rede de PPPs

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) devem se tornar mais comuns no Brasil a partir de agora, com a implantação de uma rede intergovernamental especialmente voltada para essa modalidade de contrato, que prevê a associação entre os setores público e privado para o desenvolvimento de projetos de interesse comum. Os gestores e demais atores que atuam na área em todo o país definem na próxima quinta-feira, 4, em Salvador, o regimento da rede, já indicando também os integrantes da secretaria executiva da nova organização.



A medida vai facilitar a troca de experiência entre os estados, e também com os municípios, permitindo ampliar o apoio àqueles que ainda estão iniciando as experiências na área. No Brasil, apenas os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia estão mais avançados nessa área.



"São Paulo tem o maior número de projetos, mas os três estados estão equiparados em termos de infraestrutura montada para o desenvolvimento de iniciativas dessa natureza", diz o secretário-executivo da unidade de PPP no governo baiano, Rogério Princhak.



Desde ontem, servidores públicos, pesquisadores, investidores e representantes de empresas de consultoria e de bancos financiadores nacionais e internacionais participam, no Espaço Multiúso da Arena Fonte Nova, de um seminário comemorativo dos 10 anos da lei das PPPs no Brasil. A programação segue até amanhã, com painéis que tratam também de iniciativas na Europa e em toda a América Latina, sendo encerrada com a reunião especial de formalização da rede.



Projetos



A Bahia conta hoje com cinco projetos de PPPs contratados, todos em Salvador. Três já estão em operação: o emissário submarino de Jaguaribe, o Hospital do Subúrbio e a Arena Fonte Nova. Estão em implantação o metrô (inclusive com a linha previstas na avenida Paralela) e o novo Hospital Couto Maia, em construção em Cajazeiras. Um outro projeto, na área de telemedicina, ainda está em processo de licitação.

