Evento discute oportunidades de investimentos na Bahia

O cenário econômico no segundo semestre do ano e as oportunidades de negócios na Bahia são o tema do primeiro fórum do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (Lide Bahia), realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Aproximadamente 300 diretores de algumas das mais importantes empresas em operação no estado participam do Fórum de Oportunidades de Investimento na Bahia, que acontece até esta sexta, 9, no auditório da Fieb.

Os debates contarão com a participação do ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, o presidente da Fieb, José Freitas Mascarenhas, do ministro dos Transportes, César Borges, e dos secretários estaduais do Planejamento, José Sérgio Gabrielli, e do Meio Ambiente, Eugênio Spengler.

"O cenário econômico estará presente na discussão, já que viemos de um primeiro semestre difícil, mas queremos mostrar aos empresários as oportunidades que existem na Bahia", diz o presidente do Lide Bahia, Paulo Morais. Ele lembra que a Bahia vem apresentando um grande potencial de desenvolvimento em atividades ligadas à mineração, setor primário e indústria naval.

O presidente da Fieb, José Mascarenhas, acredita que as dificuldades do cenário econômico não devem interferir no processo de atração de novos investimentos.

"Investir exige uma visão de médio e longo prazo. É preciso acreditar que o país, como sempre aconteceu, voltará logo a crescer", diz, lembrando que há quem acredite que os momentos de baixa atividade econômica são mais propícios para investir.

Ele destaca o potencial baiano na indústria petroquímica, celulose, indústria naval e automobilística.

