Evento destaca legado de Rômulo Almeida

Os 101 anos de nascimento do economista baiano Rômulo Almeida serão comemorados na próxima terça-feira, 18, pelo Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae). A data será lembrada com duas palestras do engenheiro Fernando Alcoforado, doutor em planejamento territorial e desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona e um dos estudiosos dos ideais defendidos pelo homenageado.



A primeira palestra será realizada pela manhã, no Hotel Vilamar, no bairro de Amaralina, em Salvador. Sob a ótica do pensamento de Rômulo Almeida, Alcoforado vai tratar do tema "O Brasil e as Saídas para a Crise sob a Ótica do Pensamento de Rômulo Almeida". À noite, já na sede do Irae, no Largo 2 de Julho, no centro da cidade, o foco da apresentação será o "Desenvolvimento Econômico Sustentável para o Brasil".



Segundo o presidente do Irae, Flávio Almeida, independentemente da data comemorativa, o instituto vem mantendo a linha de estudos e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da região Nordeste e, especialmente, da Bahia.



Uma das iniciativas, lançadas no ano passado, é a Caravana para o Desenvolvimento do Nordeste, com ações em prol dos municípios da região.

Etapas



São três etapas previstas: curso piloto, laboratório de políticas públicas e a caravana, propriamente dita, percorrendo vários municípios, "para estudar as vocações para projetos buscando identificar setores estratégicos para inovações".



No chamado curso piloto busca-se formar multiplicadores dos ideais desenvolvimentistas entre agentes públicos, profissionais e estudantes universitários.



A segunda fase está reservada para os encontros e reuniões de trabalho, além do lançamento de um portal que vai reunir todas as informações sobre os municípios baianos, nas áreas de planejamento urbano, arquitetura, economia e engenharia.



Na Caravana, as equipes trabalharão in loco no reconhecimento da base econômica dos município, além do levantamento etnográfico e outras informações focadas no desenvolvimento local.



"A área de atuação é o semiárido brasileiro e vai se concentrar, neste primeiro momento, em alguns municípios da Bahia, mas o projeto tem envergadura para se expandir para o Nordeste, contando com o apoio dos demais estados e uma oficina para o monitoramento dos resultados", explica Almeida. "É pensar global e agir local", diz.



Artesanato



"Caravana" foi o nome dado para o Grupo de Estudos Etnográficos que antecedeu o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), criado em 1953 por Rômulo Almeida. Na época, um dos trabalhos de destaque foi o levantamento das regiões produtivas e do artesanato da Bahia.

adblock ativo