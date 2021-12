Evento de capacitação do Sebrae segue até sábado

A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial prosseguiu nesta terça-feira, 30, com o Encontro de Empretecos, a realização de mais de 15 capacitações diferentes, entre oficinas, clínicas tecnológicas, palestras e cursos, além de palestras do diretor-presidente da DE Consultores Associados, Eduardo Tevah. O evento vai até sábado, 3.

Ao todo, estão disponíveis 30 mil vagas em Salvador e mais 50 cidades baianas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.semanasebrae.com.br. Em Salvador, o evento acontece no Fiesta Convention Center e estão disponibilizadas mais de 16 mil vagas. Os eventos custam R$ 20 ou R$ 50, além de algumas opções gratuitas.

Contribuir para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios e incentivar o empreendedorismo são alguns dos objetivos do evento. As capacitações incluem temas como associativismo, cenários econômicos, competitividade, design, empreendedorismo, estratégias, finanças, geração de valor, gestão empresarial, inovação, liderança, marketing e vendas, modelo de negócio, motivação, planejamento, produtividade, recursos humanos, startup, sustentabilidade, turismo, varejo e consumo.

Importância

O superintendente do Sebrae Bahia, Adhvan Furtado, lembrou que esse é um dos maiores eventos do gênero no país e a importância da capacitação para manter a competitividade das pequenas e médias empresas.

"Teremos, até sábado, mais de 200 capacitações entre palestras, cursos, oficinas e megapalestras, envolvendo os principais temas da economia, como produtividade, inovação, gestão, entre outros", afirmou.

