Evento da Ademi faz balanço do ano e projeção para futuro do mercado imobiliário

Há 30 anos a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) realiza o Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (Flimi). O evento acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, com o tema “Mercado Imobiliário – Perspectivas”, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, no Litoral Norte.

Em conversa com o Portal A TARDE, o presidente da Ademi, Claúdio Cunha, ressaltou a importância do fórum e contribuição do evento para o mercado imobiliário.

"É fazer um balanço e projetar os próximos anos. Fazer uma análise da economia sobre o comportamento do consumidor e o que a tecnologia pode fazer para acrescentar na produtividade no mercado imobiliário, na construção civil e, consequentemente, falar sobre sustentabilidade. Isto traz ganhos para novos empreendimentos, para as pessoas que vão morar nestes locais e a cidade, transformando os locais onde a gente constrói empreendimentos mais sustentáveis e se adequam ao perfil dos consumidores", afirmou Cláudio.

