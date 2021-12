Etanol está competitivo apenas em GO, MT, PR e SP

O etanol esteve competitivo apenas em Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo nesta semana, mostram dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Na semana anterior, também em Mato Grosso do Sul era vantajoso abastecer com etanol, mas deixou de ser. Nos demais Estados e no Distrito Federal a gasolina continua mais competitiva.

Segundo o levantamento, o etanol equivale a 67,74% do preço da gasolina em Goiás. Em Mato Grosso, a relação está em 64,62%; no Paraná, em 68,22%; e em São Paulo, em 65,20%. A gasolina está mais vantajosa principalmente no Amapá, onde o etanol custa o equivalente a 97,51% do preço da gasolina - a relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.

O preço médio da gasolina em São Paulo está em R$ 2,839 o litro. Na média da ANP, o preço do etanol no Estado ficou em R$ 1,851 o litro.

adblock ativo