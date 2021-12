Estudo mostra potencial de gás na Bahia

A produção de gás natural na Bahia tem potencial para sair dos 2 milhões de metros cúbicos atuais para 15,6 milhões até 2050, segundo estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Divulgado nesta sexta-feira, 23, no seminário "Impactos Econômicos do Desenvolvimento da Exploração e Produção de Gás Natural da Bahia", realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o estudo também aponta os benefícios econômicos e sociais que o aumento da exploração do gás natural em terra causaria na Bahia.

No estado, a Bacia do Recôncavo é atrativa para a exploração dos chamados campos maduros, que não são mais a prioridade de exploração da Petrobras, mas que podem ser rentáveis para investidores menores. Outro polo de atração é a Bacia de Tucano, ainda pouco explorada e com potencial de gás convencional.

Segundo a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg, ainda são necessários avanços para a exploração deste potencial, principalmente uma nova política de concessões, com redução da complexidade e da burocracia nos processos de licenciamento.

"Se tem a estimativa de que se isso for feito de forma regularizada, e atento à hora, e mantermos o estímulo a essa produção, teremos a redução da metade do preço do que é pago hoje pelo gás natural. O que se verifica é a necessidade de se desburocratizar", afirma Messenberg.

Diretor da Fieb e coordenador do Conselho de Comércio Exterior da instituição, Angelo Calmon de Sá Junior, lembrou do papel da Fieb de reunir os diversos atores do setor, em um momento de crise brasileira e do setor do petróleo.

Reformular conceitos

As regras atuais de licitação para a exploração dos poços maduros foram comentadas pelo coordenador do Conselho de Petróleo, Gás e Naval da Fieb, Humberto Rangel. "A crise nos dá a oportunidade de reformular conceitos", afirma.

Secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti foi o representante do governo do estado no encontro, e destacou a importância do gás natural para a geração de energia e processos industriais.

