Estilistas e designers trabalham para usar elementos locais

Um estudo divulgado pelo congresso americano no último mês de fevereiro aponta que a moda movimenta US$ 1,2 trilhão por ano em todo o mundo. Isso equivale a quase metade de toda a riqueza produzida no Brasil. E se Nova Iorque e Los Angeles concentram dois terços do valor gerado pelo setor naquele país, cidades grande e médias em todo o mundo buscam formar seus próprios valores.

"Com a crise de 2008, houve uma reversão no mercado de moda, que passou a funcionar menos como commodities e abriu espaço para quem tem um diferencial", avalia a estilista Márcia Ganem, que na próxima semana faz uma palestra no Rio de Janeiro sobre como agregar aos produtos brasileiros a riqueza da nossa diversidade cultural, durante o Fórum Internacional Ecca (Economia, Criatividade, Cultura e Arte).

Ela pontua que nos últimos anos os grandes varejistas de moda reduziram a escala de produção e em todo o mundo houve um crescimento da moda feita em ateliês. Na ativa há 19 anos e um dos principais nomes do design de moda na Bahia, Márcia vê um espaço cada vez maior para quem produz moda em pequena escala, inclusive para a venda a outros mercados.

Aliás, um instrumento fundamental para expor e vender o seu o trabalho tem sido o comércio eletrônico. "Em alguns momentos, o site responde por mais de metade das vendas" , afirma a estilista, que tem atraído clientes em Dubai, nos Emirados Árabes, e na Alemanha.

Coordenadora do curso de design em moda da Unifacs, a professora e consultora Virgínia Saback corrobora a avaliação de que há um mercado crescente e aponta para a importância da formação para quem trabalha com moda. "Há uma diferença entre fazer e criar", argumenta a professora, que defende a integração do trabalho de quem traz ideais novas à expertise técnica de quem costura.

Quem faz moda

Levado ao estrelato depois de brilhar na São Paulo Fashion Week, o baiano Vitorino Campos alcançou um patamar inédito no mundo da moda para um estado que tinha visto Di Paula e Ney Galvão despontarem como celebridades em uma época em que os profissões eram conhecidos como "costureiros", mas não chegaram a influenciar efetivamente o mercado nacional de moda. Contratado pela grife carioca Animale, Campos tornou-se referência para quem está começando.

Quando ainda era estudante de relações públicas, Ana Paula Ferreira começou a fazer acessórios, como pulseiras, para presentear amigas. A produção agradou e ela viu as encomendas aumentarem a ponto de decidir montar a sua grife, Aninha Mimos e Acessórios. "Estou otimista, desde que comecei a participar da Feira da Cidade as vendas aumentaram muito", afirma a designer.

Parte de sua produção é comercializada em uma loja voltada exatamente para estilistas baianos em início de carreira. Ex-colegas de Ana no curso de design em moda, Eduardo Scaldaferri e Rodrigo Almeida montaram a Srs. Dôru, um espaço para estilistas que consideram promissores. "Funcionamos um pouco como uma curadoria e escolhemos quem tem um trabalho consistente", afirma Almeida.

