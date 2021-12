Estiagem reduz rebanho leiteiro baiano

Depois de amargar mais de quatro anos de seca, os rebanhos bovinos do semiárido da Bahia foram dizimados ou vendidos, afetando a produção de carne, mas também do leite e seus derivados.



Dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre os anos de 2010 e 2012 mostram os efeitos da estiagem.



O número de vacas ordenhadas na Bahia variou negativamente desde 2010, quando eram 2.211.683 animais, passando a 2.104.008 em 2011, e chegando a 1.943.015 cabeças em 2012.



A produção de leite também decresceu ao longo destes anos, indo de 1.238.547 de litros, em 2010, para 1.181.339 em 2011 e 1.079.097 em 2012. Os números de 2013 serão divulgados pelo IBGE em dezembro próximo.



Recuperação



"O quadro é mais grave quando se trata de vacas leiteiras, que tem que, recuperar o peso corporal, serem inseminadas de forma natural ou artificial, passarem por uma gestação de 11 meses, até voltaram a produzir leite, num processo que demora até dois anos", lembra Paulo Cintra, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite - BA).



A situação só não é pior, ressalva, devido ao tamanho e diversidade de microclimas da Bahia. Ele explica que com a seca, a produção leiteira se deslocou para as regiões sul e extremo sul. Novas fábricas foram abertas e outras tiveram sua linha de produção duplicadas.



Mas Paulo Cintra acredita que o período de estiagem, que consumiu as reservas forrageiras dos criadores baiano, obrigou o setor a buscar novas saídas. Entre estas a adoção de técnicas aplicadas por criadores de Israel que, em Negev, um dos desertos mais secos do mundo, alcança repetidos recordes mundiais de produção leiteira.



Ele ressalva porém, que é uma tecnologia cara, mas que dá resultado, dependendo da ação governamental trazer para terras baianas esta nova forma de produção de leite.



Estratégias



O debate sobre este quadro que também atinge os demais estados nordestinos, assim como estratégias para o desenvolvimento da atividade leiteira e os principais rumos do segmento de laticínios na região são temas do Interleite Nordeste (Simpósio Internacional sobre a Produção Competitiva de Leite), que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, em Salvador.



O evento conta com participação do ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, que vai falar da importância da integração de bacias hidrográficas no Nordeste para a sustentabilidade da atividade leiteira em áreas irrigadas.



Estima-se público de 600 pessoas, entre produtores, industriais, empresários e estudantes.

