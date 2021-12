"Estamos modernizando o país", diz Michel Temer

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), voltou a afirmar nesta terça-feira, 8, durante congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo, que seu governo está modernizando e "reformulando" o país com o "ciclo de reformas lançadas nos últimos 14 meses".

O peemedebista repetiu, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que seu governo tem como prioridade lançar novas bases para o sucessor. "Na verdade, este é um governo, ouso dizer, reformista. É um governo que busca colocar os trilhos no lugar para que quem chegar, governador, em 2018 possa apanhar a locomotiva e caminhar com toda naturalidade", disse. "Estamos modernizando o país, trazendo o país ao século 21".

Temer também afirmou que tem simpatia pelo parlamentarismo, uma ideia defendida pelo tucano. "De alguma maneira, estamos fazendo quase um pré-exercício do parlamentarismo. Em várias oportunidades, o Legislativo era tido como um apêndice do Executivo. No meu governo, não. O Legislativo é parceiro do Executivo. Temos trabalhado juntos", afirmou.

