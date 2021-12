Estaleiro baiano pede recuperação extrajudicial

Os municípios localizados no entorno da Estrada do Feijão vão ter acesso a internet de alta velocidade. A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) fará a concessão de uma faixa da BA-052, com 459 quilômetros, para instalação de infraestrutura física destinada à passagem e compartilhamento de cabos de fibra ótica. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2017.

A implantação dos cabos, que poderá ser feita de forma subterrânea ou aérea, ocorrerá desde a BA-052, no trecho do entroncamento com a BR-116, até o município de Xique-Xique. São 40 cidades que vão contar com maior perspectiva de desenvolvimento econômico e social. Realizado por meio de parceria entre a Seinfra e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o projeto pioneiro vai proporcionar maior qualidade na comunicação para serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública.

Exploração comercial

A empresa que ganhar a licitação para a exploração comercial terá que dar como contrapartida o fornecimento de serviços de banda larga e internet em, no mínimo, 160 pontos de acesso de interesse do estado, nos municípios do entorno da rodovia. “A velocidade na internet vai permitir uma inclusão digital maior e rapidez maior na troca e acesso de informações em hospitais, delegacias e órgãos municipais, por exemplo, e mais de 500 mil cidadãos serão beneficiados”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

O edital foi lançado nesta segunda-feira, 30. O resultado será divulgado em março. A empresa vencedora será a que ofertar mais pontos de acesso para o Estado e a previsão é de que as obras iniciem ainda no primeiro semestre deste ano. A concessão terá um prazo de 10 anos, que poderá ser prorrogável por igual período. Tanto a Seinfra quanto a Secti farão o acompanhamento e a fiscalização do contrato de concessão.

A iniciativa faz parte do programa Bahia Mais Digital, que tem como objetivo prover as unidades da administração estadual com conexão de alta velocidade e está em fase inicial.

