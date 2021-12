Estado quer barrar IPTU de R$ 7,7 mi no Ceasa

O governo estadual ameça processar a prefeitura de Salvador caso seja mantida a cobrança de R$ 7,7 milhões relativa ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2014 do Ceasa CIA-Aeroporto.



No ano passado, o tributo cobrado do centro de distribuição administrado pela Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) foi R$ 598 mil. O deste ano traz um aumento de 1.188%.



Um dos fatores utilizados para o cálculo do IPTU do terreno do Ceasa - o Valor Unitário Padrão (VUP) - subiu 2.657%, saltando de R$ 7 para R$ 193 por metro quadrado. O VUP da construção foi de R$ 713 para R$ 1.277.



James Correia, secretário estadual da Indústria, Comércio e Mineração, afirma que a Ebal já prepara ação judicial. "Já fizemos a solicitação para a prefeitura avaliar. Paralelamente, estamos preparando uma ação", diz



De acordo com o secretário, uma reunião foi convocada para a próxima quarta-feira, na sede da secretaria, com representantes de entidades empresariais.



"O reajuste foge à razoabilidade e inviabiliza o funcionamento da Ceasa. O aumento da capacidade de investimento da prefeitura não pode ser feito à custa das empresas", afirma Correia.



Ele reclama também do aumento do IPTU do Ceasa do Ogunjá. O valor cobrado pela prefeitura neste ano subiu 165%, saltando de R$ 224 mil para R$ 594 mil.



Mauro Ricardo Costa, secretário municipal da Fazenda, afirmou à reportagem que o caso do Ceasa ainda não foi comunicado à pasta. "Se houve excesso de área, é tributado como terreno e o resto como imóvel comercial. Certamente, o terreno estava subavaliado. Se o contribuinte acha que o valor venal está acima do que vale, pode fazer a impugnação", afirmou.



O aumento do IPTU também surpreendeu os dirigentes de clubes sociais em Salvador. Alfredo Vasconcelos, presidente do Campomar (Piatã), afirma que o boleto deste ano foi reajustado em 187%, com o imposto passando de R$ 83 mil para R$ 222 mil.



Getúlio da Cruz, presidente do Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe), em Stella Maris, diz que o IPTU subiu de R$ 242 mil para R$ 3 milhões, sem desconto.

Vasconcelos, que também é presidente do Sindicato dos Clubes Sociais da Bahia (Sindiclube), afirma que o reajuste do IPTU pode inviabilizar o funcionamento dos espaços de lazer.



O titular da Fazenda municipal observa que a atualização dos valores venais dos imóveis é um dos fatores responsáveis pelos altos percentuais de reajuste do IPTU. "Existiam áreas com valor venal de R$ 7 o m², agora vale R$ 200", diz Mauro Ricardo Costa.

