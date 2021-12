Estado deixa de arrecadar R$ 120 milhões no e-commerce

A Bahia está deixando de arrecadar, por ano, R$ 120 milhões com as vendas de produtos de comércio eletrônico. A estimativa é do secretário da Fazenda, Manoel Vitório, que lamentou a decisão tomada esta semana pela Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos estados de destino dos produtos.



Por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 18 estados já haviam entrado em acordo sobre a questão, prevendo um repasse gradual por parte dos estados produtores para os de origem, referente à diferença da alíquota no caso de vendas interestaduais. Antes mesmo da decisão do STF, a medida não chegou a surtir efeito na Bahia, diante da série de liminares impetradas pelas empresas produtoras suspendendo a cobrança nos estados de entrega das mercadorias.



O fato é que o acordo firmado pelo Protocolo 21 do Confaz, editado em 2011, descumpre o descrito na Constituição, que prevê que apenas os estados de origem dos produtos recolham o imposto. "Era, portanto, algo que, embora injusto, estava fadado a não vingar, pois realmente não seguia rigorosamente a Constituição, mesmo ela tendo sido feita em uma época que não se tinha o comércio eletrônico", explica Manoel Vitório.



"Por outro lado, não é justo, entretanto, que estados do Sudeste, cuja população já tem maior poder aquisitivo e onde se concentram indústrias, também recolham impostos da população das outras regiões do país, o que só vai contribuir para aumentar as desigualdades e consolidar a concentração de renda", completou.



São Paulo



Na prática, o imposto das compras feitas pelos baianos pela internet e telefone acaba ficando centralizado, sobretudo em São Paulo, estado onde fica sediada a maioria das empresas de produção e comércio de mercadorias, no chamado e-commerce.



A questão é polêmica, já que o STF também considera que tributação na origem e no destino da encomenda acaba encarecendo os produtos para os consumidores - questão que, segundo o Supremo, não foi considerada no acordo feito pelos secretários no Confaz.



Já com o objetivo de suavizar os impactos nos estados produtores, o Confaz resolveu adotar um compartilhamento gradual, prevendo repasses ao longo de cinco anos do valor referente à diferença de alíquota para que os estados que concentram a maior parte das empresas de comércio eletrônico não tivessem uma perda brusca de arrecadação. O estado de origem iria transferir, anualmente, 20% da parcela do tributo ao estado de destino, até chegar a 100% da participação estabelecida em cinco anos.



Depois de várias liminares com base na Constituição - já considerada ultrapassada pelo Fisco -, o acordo acabou se transformando na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 197, em tramitação na Câmara dos Deputados, inclusive estabelecendo prazos para implementação. Pela proposta, o imposto será dividido de forma gradual entre os estados de origem e de destino até 2018. A partir de 2019, a arrecadação integral irá para os cofres do estado de destino das mercadorias. A PEC, originária do Senado, segue em tramitação para votação pela Câmara.



"Agora não tem jeito: a própria decisão do STF mostra que a questão é urgente e exige uma correção definitiva desta distorção, por meio da aprovação da PEC", diz Vitório. Segundo ele, paralelamente, a Bahia até oferece incentivos fiscais para atração de empresas de e-commerce. "Ainda assim, somos obrigados a abrir mão de nossa arrecadação, o que não acontece em São Paulo", reclama.

