Estado da Bahia se destaca em leilão de energia solar

O Nordeste é uma das regiões com maior incidência de radiação solar no Brasil. Como prova disso, a Bahia foi o estado com o maior volume ofertado entre os projetos de energia solar fotovoltaica credenciados para 1º Leilão de Energia de Reserva, marcado para o dia 29 de julho. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dos 295 projetos participantes, 61 são baianos. Do total de 9.210 megawatts ofertados para todo o país, a Bahia tem projetos para 1.593 megawatts.

O leilão irá negociar contratos de empreendimentos de energia solar que terão prazo de suprimento de 20 anos e início em 1º de julho de 2018. Um segundo leilão está programado para outubro. Com potencial para ser um dos grandes geradores de energia solar no mundo, o Brasil já se destaca entre os países da América Latina e vive um momento de evolução. Com estímulos do Governo Federal e movimentações estruturais nos estados, além do interesse do BNDES em estimular a produção de equipamentos para energia solar no país, o setor tende a crescer cada vez mais, assim como a demanda por profissionais especializados.

Com o intuito de promover o conhecimento e também as tecnologias e aplicações da energia solar no Brasil, será realizada em São Paulo, entre os dias 23 e 25 de agosto, a exposição e conferência Intersolar South America. O evento, que em 2016 completa 25 anos percorrendo o mundo para promover este mercado, receberá nesta sua 5ª edição sul-americana empresas, profissionais e usuários para debater tendências, realizar negócios e trocar conhecimentos sobre os desenvolvimentos tecnológicos, métodos de produção eficientes, formação profissional na área, financiamento e planejamento de projetos e apresentar soluções.

adblock ativo