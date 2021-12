Essencial é que idade mínima de 65 anos seja mantida na reforma, diz IFI

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal divulgou relatório nesta segunda-feira, 6, alertando que o Congresso precisa manter a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria na proposta de Reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados. Sem a fixação dessa idade, disse o diretor executivo da IFI, Felipe Salto, os efeitos da reforma nas contas públicas serão insuficientes.

É preciso fazer alguma coisa É preciso fazer alguma coisa

Ele destacou que a reforma é crucial para viabilizar o teto de gastos. "O teto fica inviabilizado sem a reforma", alertou. "Se não houver reforma, acabou o teto de gasto. Esse é o recado. Não vai funcionar", acrescentou.

Aprovando a idade mínima, o ganho da reforma na redução do gasto previdenciário seria de 1,4 ponto porcentual do PIB no melhor ano dos efeitos da proposta, em 2041.

Salto classificou de absurda a ideia de que não há déficit nas contas previdenciárias. "É balela dizer que não há déficit. Ele vai crescer e acelerar", previu.

Pelos cálculos da IFI, em 2030, 70% do Orçamento seriam usados para pagar a Previdência. "É preciso fazer alguma coisa", alertou.

adblock ativo