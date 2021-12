Especialistas recomendam cautela na hora de investir

A alta da moeda americana desperta o interesse de muitos investidores. A questão é: vale a pena comprar dólar como aplicação financeira? De acordo com o economista e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná, Luciano D'Agostini, o momento pode ser oportuno para investir na compra. "O dólar está se valorizando diante da moeda chinesa e do Euro, por exemplo. O dólar ainda está barato, deve subir mais até 2018", diz.

Conforme o presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia, Gustavo Casseb Pessoti, o investimento, mesmo que seja em dólar, é o "inimigo número um" de um cenário macroeconômico instável. "É hora de ter cautela, por isso o melhor é não comprar. Para quem comprou e quer vender, dá para segurar um pouco e ficar atento, pois o dólar pode valorizar mais nos próximos dias", diz.

Segundo ele, não há qualquer expectativa de queda, mas caso isso aconteça vai ser um processo paulatino, o que permite ao investidor vender a moeda e lucrar. "Do começo do ano para cá, o dólar valorizou 50% ante o real. Nenhuma aplicação dá isso. Então, como ainda pode valorizar mais 10%, é bom segurar a venda para ter mais retorno".

O economista da FuturaInvest, Carlos Cardoso, diz que investir em dólar não é tão simples como parece. "O melhor é sempre buscar auxílio de especialistas em finanças e pesquisar", diz.

adblock ativo