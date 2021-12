Especialistas dão dicas para evitar dívidas em 2015

Desde que ficou noiva, em 2012, a fisioterapeuta Paula Karine Sousa tem uma meta: poupar 40% do que ganha para começar a nova vida, em maio próximo, com as dívidas do casamento e do apartamento do casal em ordem.

"Calculei quanto queria gastar em cada coisa e em quanto tempo poderia juntar o dinheiro", conta.

Morar na casa dos pais facilita a economia, mas a jovem também teve que abrir mão de alguns gastos para dar conta da sua meta. As viagens tornaram-se menos frequentes e as saídas tiveram que se adequar ao novo orçamento do casal.

O hábito de se planejar financeiramente ajudou Paula, ao longo da vida, a realizar sonhos, como os de ter um carro e um estúdio de pilates. "Querendo ou não, o salário que você ganha é o que você tem. Vou de acordo com as minhas possibilidades. Nunca tive dívidas", afirma.

Planejamento financeiro é um tema extenso e o caminho a perseguir varia conforme o perfil do projeto e do indivíduo. Na virada do ano, é comum traçar planos para os próximos 12 meses, que muitas vezes não ultrapassam a intenção. Mas A TARDE ouviu especialistas e reúne, a seguir, algumas dicas para o leitor conseguir, enfim, realizar o seu objetivo em 2015.

Autora de títulos de autoajuda financeira, com mais de 100 mil cópias vendidas, Patrícia Lages acredita que o primeiro passo é saber o que realmente quer. A falta de foco abre brecha para a confusão entre desejo e necessidade, que acaba sabotando as economias.

"As pessoas querem tudo ao mesmo tempo, mas têm que eleger uma fila de prioridade. Se acredito que preciso muito de um fogão, não posso comprar uma geladeira porque está em promoção, que às vezes nem é uma promoção de fato", diz a especialista.

O ideal é poupar 30% da renda mensal. O restante fica para os gastos mensais com as despesas de valor fixo (mensalidades e prestações); as de valor variável (água, luz, telefone, transporte); e as arbitrárias (lazer e estética). São essas duas últimas que podem estar provocando "vazamentos" no orçamento.

Por isso, os especialistas defendem o uso da planilha, tanto para visualizar os gastos e conter esse tipo de sangria quanto para auxiliar no planejamento mensal.

"Uma leitora me escreveu dizendo que não ganhava mal, mas que tinha uma dívida grande. Começou a fazer planilha e viu que, em nove dias, tinha gastado R$ 740 em restaurantes, lanches, compras e idas ao cinema. Ela ficou incrédula ao ver que era o suficiente para pagar duas parcelas da sua dívida", conta a autora.

Vida Social

Para algumas pessoas, manter a disciplina no dia a dia é difícil. "Tudo depende do perfil da pessoa. Uma do tipo patrimonialista não vai sofrer para juntar dinheiro; quer ver o patrimônio crescer. O hedonista vai pensar 'Meu bem-estar em primeiro lugar'", compara o professor de finanças da Universidade Mackenzie de Campinas, Luiz Carlos Lemos.

Para um hedonista, cortar radicalmente os gastos pode desestimular. É comum, ainda, o consumo tornar-se a compensação para uma rotina estressante. Nesses casos, é preciso evitar agir por impulso e lembrar qual é a prioridade. Se não estiver conseguindo cumprir com a meta mensal, é melhor reconhecer o que de fato é possível fazer, poupando menos e flexibilizando o prazo de alcance do objetivo.

Luiz Carlos acredita que uma boa estratégia é programar os vencimentos de todas as contas para a mesma data, o mais próximo possível de quando se recebe o salário, e já poupar uma parte dele. "Diferentes datas dão a falsa sensação de que se tem dinheiro para gastar", diz o professor.

Criar uma segunda fonte de renda é outro jeito de reforçar a poupança. "Essas ocasiões servem até para descobrir talentos", ressalta Patrícia.

Uma dificuldade comum quando se quer reunir economias é ajustar a vida social ao orçamento menor, especialmente quando se tratam dos eventos de pessoas do círculo mais próximo. A solução, segundo os especialistas, é eleger um prioritário por mês ou, se não houver outro jeito, programar-se para gastar menos com outras coisas.

Amigos e parentes podem ajudar o poupador a atingir o objetivo, deixando claro que compreendem o ajuste financeiro. As crianças estão inclusas. "Dizer o que está acontecendo dá mais segurança para a criança na família. Ela vai se sentir parte. Os pais podem propor outras coisas. As crianças costumam ser muito solícitas nessas horas", diz Patrícia.

