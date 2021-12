A declaração do Imposto de Renda que, neste ano, pode ser realizada até as 23h59 do dia 30 de abril, sempre deixa os contribuintes brasileiros com várias dúvidas. Buscar as informações referentes ao processo é fundamental para evitar cair na malha fina, ou seja, ter a declaração retida pela Receita Federal, podendo gerar multas e outros transtornos.

De acordo com o especialista em controladoria e finanças, Lucio Flavio Bicalho, é preciso ficar de olho nas mudanças que ocorrem, todos os anos, na declaração do Imposto de Renda, apesar de que elas foram poucas em 2021.

"O programa vem mantendo o mesmo padrão há vários anos. A principal mudança que os contribuintes esperavam era a correção da tabela para a gente pagar um pouco menos de imposto, mas isso não ocorreu. Tem cinco anos que a tabela é a mesma", comentou Lucio durante entrevista nesta quinta-feira, 8, para o programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM.

O especialista cita algumas das mudanças que ocorreram este ano. "Alguns códigos foram lançados agora para contabilizar os criptoativos, que são as bitcoins (moedas virtuais). Já se tem três códigos para este tipo de bem. Outra mudança é que criaram a restituição em contas de bancos mais modernas, os bancos online. E a principal mudança é a tributação do auxílio emergencial por conta da pandemia".

Victor Rosa Especialista em finanças explica como não cair na malha fina ao declarar o IR

Restituição

Questionado sobre a influência da mudança no prazo da declaração para a restituição, ainda durante a entrevista, o especialista esclareceu que não vai haver nenhum tipo de impacto.

"O Governo está dizendo que o primeiro lote de restituição está mantido. Então o primeiro lote vai manter o calendário de restituição em 31 de maio", explica.

Na sequência, o segundo lote está previsto para o dia 31 de junho, o terceiro para o dia 30 de julho, e o quarto para o dia 31 de agosto.

Dependentes de pais divorciados

Outro ponto que precisa ser observado é que os contribuintes divorciados que tenham filhos também podem deduzir os gastos que tiveram com esses dependentes na declaração. Neste caso, os dependentes podem ser filhos ou enteados de até 21 anos. A idade aumenta para 24 anos caso ainda estiverem estudando. Para cada dependente, o limite de dedução é de R$ 2.275,08.

Contudo, é necessário prestar atenção nas regras do IR, pois o mesmo filho não pode constar como dependente na declaração de mais de uma pessoa. Logo, se uma pessoa o declarou como dependente, a outra deve declará-lo como 'alimentando'. Sendo assim, quem paga a pensão deve incluir o filho como 'alimentando' e quem tem a guarda pode incluir o filho como dependente.

Mais informações sobre o IR podem ser conferidas no site da Receita Federal.

adblock ativo