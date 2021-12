Especialista dá dicas de como identificar golpes na busca por emprego

O desemprego na Bahia atingiu índice de 20,7% entre julho e setembro do ano passado e chegou ao patamar de maior taxa do Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com quase 15 milhões de habitantes, a Bahia possui mais de 1,2 milhão desempregados. O estudo também revelou que o número de pessoas trabalhando vem em queda, levando ao menor patamar histórico de 4,8 milhões de pessoas ocupadas.

Por outro lado, o número de pessoas em busca de trabalho aumentou, ultrapassando de um 1,2 milhão. Este aumento pode representar também novas possibilidades para aplicar golpes se aproveitando desta necessidade.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia (ABRH-BA), Wladimir Martins, é necessário ficar atendo a diversos pontos durante a busca por uma vaga de emprego e também durante algum processo seletivo.

Durante entrevista para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 8, o especialista elencou cinco pontos que o candidato deve ficar atento, sendo eles: cobrança em dinheiro para participar do processo, cobrança em dinheiro para algum treinamento durante o processo, contato imediato após se candidatar à vaga, endereço de entrevista de emprego que não tem relação com a empresa que oferece a vaga e solicitação de dados como CPF e RG para participar do processo.

"Os processos seletivos jamais cobrarão qualquer valor para participar. Se alguém está te cobrando para participar de uma vaga, suspeite que pode ter algum tipo de fraude", comentou.

Wladimir também recomenda que o candidato que esteja desconfiado de um golpe faça perguntas para o possível representante da empresa que entrou em contato.

"Faça perguntas sobre a vaga, sobre a empresa e tente ver se a pessoa vai se enrolar na hora de responder. Geralmente eles costumam usar termos de gatilho mental para desestabilizar quem quer uma vaga, como 'é urgente e precisamos fechar logo esta vaga na empresa'", pontuou.

Caso perceba ser alvo de um golpe, o ideal é registrar na polícia: "O melhor é prestar uma queixa para iniciar uma investigação mais profunda e conseguir buscar quem são os golpistas".

Veja entrevista completa

Victor Rosa Especialista dá dicas de como identificar golpes na busca por emprego

adblock ativo