Escolas participarão pela primeira vez do Feirão Nome Limpo

Pais de alunos em débito com mensalidades escolares deste ano e que já estejam preocupados com a matrícula para 2015 terão, na próxima semana, a oportunidade de regularizar a situação, obtendo condições vantajosas junto às instituições de ensino, como redução de juros, desconto e ampliação do parcelamento. Pela primeira vez, as escolas particulares baianas vão participar do Feirão Nome Limpo, a ser realizado de 24 a 29 de novembro, no Centro de Convenções.



Por intermédio do Procon, foi firmada parceria entre o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular da Bahia (Sinepe) e a Federação das Confederações de Dirigentes Lojistas (FCDL), que promove o evento já na quarta edição.



"No Feirão Nome Limpo, os pais de alunos poderão fazer acordos diretamente com as escolas, sob a supervisão do Procon", informou o superintendente do Procon na Bahia, Ricardo Maurício Soares. O órgão de defesa do consumidor também manterá um estande no evento, que ainda contará com audiências de conciliação do Tribunal de Justiça da Bahia.



Inadimplência



De acordo com dados do Sinepe, o índice médio de inadimplência aumentou, em comparação com o ano passado, passando de 17,8% para 21,20%, conforme última apuração feita pelo órgão. "As escolas também estão sempre abertas para negociação", informa a presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino, Maria Augusta Sena.



Quem tiver com débitos deve se apressar para ficar em dia e já se preparar para o ano que vem, já que boa parte dos estabelecimentos de ensino já começou a divulgar o reajuste das mensalidades com variação entre 8% e 10%.



No Feirão Nome Limpo, a ideia é aproveitar o interesse dos pais em se manter em dia com uma das despesas consideradas fundamentais da família, aproveitando o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para já renegociar.



Com a presença do TJ-BA no evento, em plena Semana Nacional de Conciliação na Justiça, até mesmo os casos que foram questionados judicialmente podem obter mais agilidade na negociação. O termo de cooperação para que o tribunal baiano também participe do evento será assinado amanhã, em solenidade no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



Documentação



Os interessados em participar do feirão devem comparecer ao Centro de Convenções portando documento de identidade com foto e CPF, para atendimento em geral. No caso dos débitos com as escolas, é bom também levar os comprovantes de pagamento dos meses regulares.



Nas três primeiras edições do evento, até então limitadas apenas aos credores lojistas, já foram mais de 70 mil registros de devedores que tiveram o nome reabilitado, ou seja, excluído da lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). O Procon lembra aos pais que algumas escolas também estão lançando nomes no SPC, mesmo contrariando as recomendações do órgão.

