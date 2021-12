Escolas da Fundação Odebrecht são reconhecidas pela Unesco

Três escolas rurais mantidas pela Fundação Odebrecht na Bahia, localizadas nos municípios de Tancredo Neves, Nilo Peçanha e Igrapiúna, foram reconhecidas pela Unesco e entraram para o Programa de Escolas Associadas (PEA) do Brasil, mantido pelo braço da ONU para a educação, ciência e cultura no Brasil.

O reconhecimento da Unesco atesta a qualidade da educação oferecida nas unidades de ensino. As Casas, a partir de setembro deste ano, passaram a integrar uma rede internacional de instituições de ensino que, segundo a Unesco, trabalham valores como a cultura da sustentabilidade e da paz.

Segundo a vice-presidente de organização e governança da Fundação Odebrecht, Graciela Reis, as unidades são as únicas escolas rurais da Bahia a integrarem a lista. "Não conseguimos ainda localizar outras escolas. Suspeitamos que somos as únicas entre as escolas rurais no Brasil", diz ela.

Mais de 940 jovens já foram beneficiados pelo programa em 10 anos. O projeto faz parte do Programa PDCI da Fundação Odebrecht, que fomenta a educação, o setor produtivo com o incentivos às cooperativas, os aspectos sociais e a conservação ambiental, em locais com baixo Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Além das unidades de ensino de Tancredo Neves, Nilo Peçanha e Igrapiúna, há cerca de um ano foi criada a Casa Familiar das Águas, no baixo sul da Bahia, que oferece um curso de qualificação em aquicultura. Por ser mais recente, não foi incluído no programa da Unesco.

As unidades de ensino reconhecidas pela Unesco são locais em que os jovens passam uma semana em período integral, com aulas na sala e no campo, e duas semanas nas propriedades da família aplicando os conhecimentos. Os jovens se formam em ensino médio de nível técnico nas áreas agroflorestal, do agronegócio e agropecuária, a depender da cidade e sua vocação.

De acordo com Graciela Reis, projetos como esse aumentam a autoestima dos jovens do campo, que se transformam em líderes dentro de suas comunidades e multiplicam o conhecimento aprendido nas escolas.

50 anos

No ano em que completa 50 anos, a fundação passa por "evoluções e transformações", segundo Graciela. As incertezas sobre o futuro da instituição após a morte do seu fundador, Norberto Odebrecht, em julho de 2014, aos 93 anos, são refutadas.

"As transformações significam que estamos garantindo aquilo que o Dr. Norberto deixou como legado, as ideias e as construções da mente daquele gênio. A essência dele está 100% preservada. O compromisso infinito (tema das comemorações dos 50 anos) é uma perpetuação do legado dele", disse a vice-presidente de organização e governança da Fundação Odebrecht.

