Erro em página da Receita libera consulta ao IR

A Receita Federal errou ao liberar em sua página a consulta dos contribuintes ao último lote de restituições do Imposto de Renda 2015, nesta segunda-feira, 7. A verificação foi fechada nesta tarde depois do Fisco não confirmar a liberação. Os valores do último lote serão pagos em 15 de dezembro.

Os contribuintes que tinham conseguido fazer a consulta ainda nesta segunda encontraram outra informação ao entrar na página durante a tarde. Em vez da mensagem da liberação enviada para crédito no banco, aparecia: "Sua declaração está na base de dados da Receita".

A Receita Federal informou ao Portal A TARDE que ainda está apurando a causa do erro e que a liberação para consulta será feita novamente até o dia 10 de dezembro.

A verificação também pode ser feita pelo telefone 146 ou por aplicativo para dispositivos móveis.

