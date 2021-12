Entrevista: empreendedor Luiz Arruda investe em sonhos para conquistar fãs

Diretor-geral da agência global de live marketing Avantgarde São Paulo, Luiz Arruda é um jovem empreendedor que investe em sonhos para conquistar fãs. Bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), sabia que jamais trabalharia na área, mas sentiu a importância que esse conhecimento traria para o seu futuro. Depois de nove anos à frente da Quiz Brasil, iniciou a trajetória de sucesso no grupo alemão Avantgarde, considerada uma das maiores agências do país e um dos maiores escritórios de comunicação da Europa. Com Arruda e um sócio no comando, a Avantgarde São Paulo vai terminar 2017 como a segunda operação mais representativa do negócio, presente em 13 países e com 17 escritórios no mundo.

Como o know-how alemão te encanta e de que forma o eixo do grupo opera de forma diferente se comparado ao brasileiro, neste ramo?

Duas coisas que me encantam muito nos alemães da Avantgarde, já que eles são muito diferentes em termos de comportamento e são muito planejados, mas ao mesmo tempo, eu até brinco que eles são uns “alemães com ginga brasileira”, e possuem uma mente muito aberta. A administração deles diante da nossa é muito mais voltada para o longo prazo, porque os clientes têm um pensamento de longo prazo. Eles recebem briefing com 6, 7 meses de antecedência, enquanto a gente recebe com 15 dias. Então, de fato, não tem como ter a administração de longo prazo que eles têm, e isso gera uma coisa muito boa ao lado deles que certamente os projetos têm um detalhamento técnico talvez maior do que o nosso.

A Avantgarde possui uma ferramenta em todos os escritórios que chama “Binder”, onde a gente divide todos os briefings que estão acontecendo no mundo, o que permite ter insights sobre cada segmento. Então como grupo nós atuamos de uma maneira diferente de outras empresas, atuamos globalmente dividindo todas as ideias com o mundo todo o tempo todo. Em junho agora eu assumi um cargo no Ford Global, então isso ajudou ainda mais para que a gente conseguisse essa internacionalização.

Sobre o live marketing, quais são as principais ferramentas para executá-lo e que novas técnicas do marketing e da publicidade estão agregadas?

Trabalhamos num conceito em que nosso “ponto de contato é a vida”. Isso parece algo muito simplório, mas no final das contas a gente não exige nenhum tipo de ferramenta específica dos nossos criativos ou planejadores para qualquer tipo de projeto. Então se você, cliente, chegar aqui com um projeto que exige publicidade, a gente vai ter publicidade. Vou te dar um exemplo bom: a gente na Alemanha fez uma venda de “machine” uma Mercedes. Lá era para a gente aumentar a quantidade de teste drive dentro da loja, a gente fez uma venda em machine fora da loja onde aumentou a quantidade de mídias sociais, cobertura de mídias, gerou no impacto de venda, gerou o aumento de público alvo das concessionárias e etc. A gente não se prende a live marketing, já que somos uma agência de comunicação que faz o planejamento global para a necessidade que o briefing pede. A nossa assinatura é “creating fans” que é criando fãs.

Como um apaixonado por velocidade, ter tido a experiência de trabalhar para a Porche e Mercedez deve ter sido uma grande realização. Qual foi a sua contribuição para estas marcas?

Sou apaixonado por carros e automobilismo desde que nasci. Andei de kart desde moleque, aí foi onde comecei a correr na Audi, corri na Ford, corri nos Estados Unidos e em Miami, este ano corri no Brasil. Então quando entramos para conversar com algum cliente no mercado automotivo, a gente tem uma bagagem muito grande de mercado, obviamente técnica, porque querendo ou não ela me ajuda a contribuir, por exemplo, no salão do automóvel sobre com que sequência colocamos os carros, ou com que linha racional fazemos essa exposição. Qualquer projeto ou marca que cair na Avantgarde nessa área é vencedor.

Qual outro case de sucesso você destacaria de sua trajetória e por quê?

Comecei a agência com 21, 22 anos sem investimento nenhum, com computador financiado em 12 vezes, que eu brinco com meu pai até hoje falando que não paguei e nem vou pagar, e consegui crescer (risos). A gente construiu agência do zero, onde o grupo alemão se tornou um desejo nosso no âmbito profissional que queríamos adquirir. Há sete anos atrás nós fechamos e trouxemos o grupo alemão para cá, e nossa pretensão era simplesmente fazer parte do grupo para conseguir crescer. Em sete anos o Brasil é o segundo maior país em rentabilidade e, pessoalmente, fui eleito para ser o primeiro membro do Pollo Afford internacional da Avantgarde em 37 anos.

Então, na verdade, só os alemães tiveram este prêmio, que é formado por seis alemães e eu brasileiro. Quando eles me deram esta notícia, eles também me convidaram para mudar para Munique (Alemanha), que a princípio eu deva mudar para lá nos próximos anos, e também fizeram um investimento grande onde estou fazendo um curso em Harvard chamado de Owner/President Management (OPM). Este curso é proporcionado só pra CEO de empresas com o faturamento acima de 100 milhões de dólares, além de ser um curso super seletivo. Hoje eu estou focado em investimentos internacionais para gerar contas globais, e para olhar onde eu comecei e onde estou agora isso tudo é uma grande conquista. Sendo cotado para ser a próxima cabeça do grupo é algo muito gratificante, e por trás de tudo isso tem o trabalho da equipe do Brasil, e do meu sócio que também foi um grande parceiro.

A que atribui o posto da Avantgarde São Paulo de segunda operação mais representativa de live marketing entre os escritórios?

A gente tem uma estratégia muito clara, que primeiro nós não criamos um projeto se não formos fãs dele ou acreditarmos nele. A segunda coisa é que temos isso como DNA da empresa, e nós nos preocupamos em ter todos os funcionários engajados em longo prazo com a gente, e temos uma rotina de relação com a equipe a cada passo, ou projetos e realizações que conquistamos, com uma forma de comemoração. Sendo almoços, cafés e interações para uma “comemoração”. Temos metas onde na primeira meta eles recebem uma bonificação, e na segunda algo ainda maior, e na terceira viagem internacional para a equipe inteira, e com isso vemos um crescimento de dois dígitos todo ano. Isso vai fazendo com que os clientes fiquem mais tempo com a gente, há clientes que estão conosco há mais de nove anos. É muito difícil um cliente sair da Avantgarde por conta do atendimento, já que nosso foco é justamente isso.

Fãs, não clientes. Explique mais sobre este conceito e como se adequa ao universo do marketing.

A assinatura da Avantgarde é ‘Creating fans’ (criando fãs). Existe uma diferença muito grande entre público alvo e fã; o fã se torna um embaixador. Quando você me pergunta porque crescemos tanto, tem a ver com isso: os nossos clientes nos recomendam para os clientes, que quando viram clientes e fãs, fazem uma nova recomendação. Isso também acontece com funcionário que pediu demissão e três meses depois pede para voltar porque que de faro criamos fãs. Quanto aos clientes, a nossa ideia é conquista-los ao ponto deles não quererem trocar de agência e fazê-los crescer junto com a gente. Não é bajulação, é uma entrega com excelência 100%.

Você acredita que o live marketing é imprescindível para a política para a corrida eleitoral que teremos em 2018?

Entendo o presidente, assim como qualquer candidato, como um produto. Mesmo um serviço, temos que analisar como produto. Todo produto tem que criar algo e tem que criar relacionamento. Hoje em dia, não dá para ter campanha só com comunicação em massa. O live é uma comunicação que pode virar a ser massa através de um conteúdo que é um diálogo. Quando gera diálogo com o consumidor, você consegue engajar essa pessoa, envolvendo uma série de ferramentas.

Quais as principais demandas do mercado brasileiro para um trabalho bruto do marketing e publicidade?

O conceito de publicidade é muito amplo. Temos que nos reinventar a cada novo projeto. No final das contas, a maior ferramenta que devemos ter é o olho aberto para entender como o mercado e o consumidor estão se movimentando. No Brasil, especificamente, por conta do período de crise que passamos, aprendemos a fazer cada vez mais com menos.

Como vê hoje a competitividade entre empresas e como se antecipar num mundo em que a velocidade da informação dita regras?

O mercado brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. O que faz a gente de deparar com atitude de agência leiloando serviço, e aí não é onde entramos, por isso temos um alto índice de crescimento em concorrência, porque isso prejudica o mercado a longo prazo. Missão por preço ainda é, infelizmente, uma realidade no Brasil. Quanto à velocidade da informação, temos um benefício de estar num grupo internacional e o compartilhamento de informação entre estas agências acontece de forma muita rápida.

A Avantgarde tem alguma relação com Salvador?

O Festival de Salvador é um cliente, junto a uma marca de cerveja. Também já fizemos algumas ações de promoções que atingem a cidade. Salvador, na verdade todo o estado da Bahia, é um mercado muito promissor. Brincamos que a Bahia é um país diferente, por conta da quantidade de pessoas, do clima festivo, e precisa de um tratamento diferente por conta de quão são exigentes os consumidores baianos. Além disso, já usamos a Bahia como destino final de eventos e convenções. É um lugar iluminado.

