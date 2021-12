Entrega de prêmio marca os 40 anos da Ademi-Bahia

O Porto Trapiche Residence, às margens da Baía de Todos-os-Santos, foi o grande premiado na categoria residencial da edição especial do Prêmio Ademi. Já na categoria comercial, o troféu foi para o empreendimento Manhattan Square/Wall Street. Os vencedores foram anunciados na noite de quinta-feira, 20, no Solar Cunha Guedes, durante a festa e homenagens pela comemoração dos 40 anos da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).

Um dos mais importantes eventos do mercado imobiliário baiano, o Prêmio Ademi 2015 teve como diferencial nesta edição a participação do público. A inovação deste ano foi homenagear os empreendimentos que mais se destacaram ao longo da existência da entidade.

"Uma pré-seleção realizada por uma comissão composta por diretores e conselheiros da Ademi-BA e arquitetos convidados escolheu 20 empreendimentos: dez residenciais e dez comerciais. A partir dessa lista, colocamos o público para votar, por meio da internet, para que a escolha fosse a mais democrática possível", disse o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy Fontes.

O arquiteto Ivan Smarcevscki, responsável pelo projeto dos dois empreendimentos, comemorou os dois troféus conquistados. "Já era gratificante ser indicado por cinco projetos nas duas categorias. Estou muito feliz com esse reconhecimento", celebrou.

Outro grande momento da noite foi a homenagem ao empresário Luiz Vianna Neto, fundador da Construtora Sol, que recebeu o troféu "Personalidade do Ano" por sua contribuição para o desenvolvimento do mercado imobiliário baiano.

Entre as autoridades, estiveram presentes no evento o secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, representando o governador Rui Costa, o chefe de gabinete da prefeitura de Salvador, João Roma, representando o prefeito ACM Neto, e o secretário estadual de Turismo, Nelson Pelegrino.

