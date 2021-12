Entidades empresariais homenageiam "Seu" Mamede

Como parte da semana de comemoração do centenário do empresário Mamede Paes Mendonça, entidades empresariais baianas realizaram nesta quitna-feira, 6, um almoço e a entrega de uma placa comemorativa ao seu filho, José Augusto Mendonça, durante solenidade na Casa do Comércio.

Representantes da Associação Bahiana de Supermercados, que o empresário ajudou a fundar, a Associação Comercial da Bahia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, a Federação das Câmaras de Dirigentes, o Fórum Empresarial e a Fecomércio prestaram homenagens ao empresário visionário e à personalidade de "Seu Mamede", como era chamado por todos.

Emocionado, o José Augusto Mendonça falou como o seu pai, sergipano, adotou a Bahia. "Eu como filho me sinto muito honrado, creio que juntamente como toda a minha família, com essa homenagem que as associações estão fazendo. Além de ele ter sido consagrado com o título de cidadão baiano, ele se sentia baiano. Ele era muito grato à Bahia e aos baianos", disse Mendonça.

Durante toda a solenidade, os presidentes das associações presentes contaram histórias sobre as inovações aplicadas pelo empresário no varejo e sobre a personalidade amável e generosa de Mamede Paes Mendonça. "Ele foi uma referência no setor empresarial para todos nós e também pelo ser humano que ele era. Fico feliz e orgulhoso pela oportunidade de fazer essa homenagem", afirmou Carlos Andrade, presidente da Fecomércio.

