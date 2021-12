Entidades baianas unidas articulam mobilização

Diante da queda no faturamento do comércio baiano em mais de 20% nos meses de janeiro e fevereiro, em comparação ao mesmo período no ano passado, as entidades representativas do setor já articulam o lançamento de uma campanha para sensibilizar o governo para a importância do lançamento de medidas econômicas que destravem a atividade.

A mobilização deve reunir empresários e empregados da atividade comercial, com atos a serem realizados, conjuntamente, já no próximo mês, em data a ser definida. A ideia será apresentada oficialmente à imprensa baiana, em evento agendado para o próximo dia 31, no restaurante da Casa do Comércio.

"Ainda estamos discutindo as formas de chamar a atenção para as questões e conclamar a todos para a urgente necessidade de ações voltadas para a retomada do crescimento da economia", explicou o vice-presidente da Federação do Comércio da Bahia, Kelsor Fernandes.

O representante da Fecomércio-BA e também os presidentes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Antoine Tawil, e da Associação Comercial da Bahia (ACB), Luiz Fernando Queiroz, estiveram nesta quinta-feira, 24, na sede de A TARDE para discutir a questão com o diretor-geral do grupo, André Blumberg.

"Queremos o apoio dos principais veículos de comunicação para deslanchar esta ação que não tem foco político, mas meramente econômico, sobretudo considerando que a atividade comercial é a que mais emprega no país", frisou Queiroz, reconhecendo, entretanto, que questões políticas têm afetado a economia.

Já Antoine Tawil destacou a importância de medidas de infraestrutura, dentre outras, de estímulo às vendas, que estimulem a expansão dos negócios. "Seria um movimento conjunto das entidades, além das CDLs, em defesa de um comércio forte, até pelos impactos que suas vendas têm para outros setores", frisou Tawil.



adblock ativo