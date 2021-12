Energia e gasolina puxam deflação em Salvador, mostra IBGE

A região metropolitana de Salvador registrou a menor inflação de março, dentre as 13 regiões pesquisadas em todo o país pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve, na verdade, uma deflação, com variação negativa constatada tanto na apuração feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quanto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), respectivamente, -0,14% e -0,07%, na comparação com fevereiro.

Segundo o economista Denilson Lima, ao contrário do que se possa imaginar, a deflação pode ser um mau sinal para a economia: implica uma queda de preços, não por uma desaceleração do ritmo devido a medidas para realinhamento, mas pelo impacto da recessão nos negócios locais, gerada pelo freio do consumo.

"Sem consumidores, as empresas são obrigadas a baixar preços na tentativa de realizar as vendas, mas se, ainda assim, for mantida a retração no consumo, amplia-se o desemprego, num efeito cascata nocivo à economia", explica Lima.

Além de Salvador, somente a região metropolitana de Recife apresentou variação negativa de preços no mês passado (-0,04% IPCA e -0,03 INPC).

Segundo o IBGE, no caso da região metropolitana de Salvador, a deflação ocorreu, principalmente, por conta da queda de 8,55% no item energia elétrica, além do preço do litro da gasolina, que ficou 2,41% mais barato no mês.

Conforme reportagem divulgada no mês passado por A TARDE, a gasolina tem sido um dos produtos que vêm mantendo a tendência de queda, como reflexo do freio no consumo. O preço do litro do combustível, que chegou a R$ 3,99 no início de março, caindo gradativamente e nesta sexta-feira, 8, já era encontrado por até R$ 3,37 em postos da capital, numa tendência de queda que já impactou a inflação do mês passado tanto para as famílias que ganham até 40 salários mínimos (IPCA) quanto para que têm renda de até cinco salários mínimos (INPC).

Alta no ano

O IPCA revelou, entretanto, que, embora tenha registrado variação negativa na comparação com fevereiro, a inflação na região metropolitana de Salvador no ano, comparando março com o mesmo mês em 2015, foi de 2,98%, acima da média nacional: 2,62%. Ao considerar, entretanto, o acumulado dos últimos 12 meses, o aumento médio dos preços na RMS foi de 9,37%, pouco abaixo da média nacional (9,39%).

Na comparação com março do ano passado, a RMS fica entre as três maiores inflações do país, ficando atrás apenas de Porto Alegre (3,23%) e Fortaleza (3%). No acumulado de 12 meses, no entanto, o índice da região metropolitana baiana cai para o oitavo lugar, perdendo para Brasília, Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro.

adblock ativo