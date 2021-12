Enel Green Power investe R$ 440 milhões na Bahia

O secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Jorge Hereda, assina nesta quinta-feira, 28, um protocolo de intenções com a companhia italiana de energias renováveis Enel Green Power (EGP) para instalação de dois parques eólicos em Brumado, Dom Basílio e Rio de Contas. O investimento é de R$ 440 milhões com geração de 500 empregos diretos nas obras civis, e 10 postos de trabalho quando os parques estiverem em funcionamento.

A companhia italiana ganhou no Leilão de Fontes Alternativas, realizado em 27 de maio de 2015, por 20 anos, o direito ao fornecimento de energia que será produzida através dos parques eólicos Cristalândia I e II, com capacidade instalada de 90 MW e previsão de entrar em funcionamento em 2018.

Na Bahia, a Enel já conta com 18 usinas eólicas, o equivalente a 554 MW, contando entre projetos em funcionamento e em fase de construção, com um montante de investimentos na casa de R$ 3 bilhões. A companhia também administra 410 MW de projetos solares fotovoltaicos.

Atlas

Mostrar o potencial de geração de energia e o mapeamento da escala detalhada que permitirá a atração de investimentos em energia solar, utilizando metodologias inovadoras aliadas a tecnologias avançadas e recursos de supercomputação. Este é o objetivo do Atlas Solarimétrico, resultado de um convênio assinado, em dezembro de 2015, entre as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Infraestrutura e o Senai/Cimatec, que será apresentado nesta quinta, no auditório do Parque Tecnológico.

Os trabalhos, com duração de 18 meses, terão início no primeiro trimestre, com previsão de encerramento no ano que vem. O detalhamento no mapeamento seguirá uma escala de 2,5 quilômetros por 2,5 quilômetros, permitindo uma maior precisão dos dados como relevo, vegetação, climatologia, níveis de radiação solar ao longo do ano, além de apresentar o potencial de energia solar nestas condições. As iniciativas vão possibilitar a identificação das áreas mais promissoras para o aproveitamento da fonte solar no estado.

