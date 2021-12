Encontro de Fitness movimenta R$ 10 milhões em negócios

Com um volume de negócios que pode chegar a R$ 10 milhões, termina nesta sábado, 10, na Arena Fonte Nova, a 15ª Edição da Fitness Brasil Bahia, o maior evento do segmento e de e bem-estar da região Nordeste.

Durante o evento acontecem diversos cursos práticos, palestras e workshops com temas voltados para profissionais do setor.

Neste domingo, 11, das 13h30 às 15h30, tem um evento adicional intitulado Ginástica Natural para Crianças, aula que mostra de forma lúdica como desenvolver as habilidades motoras, método criado pelo professor Álvaro Romano, que vai ministrar a aula.

Segundo o diretor da iniciativa, Gustavo Almeida, o objetivo foi atender aos profissionais do Nordeste, região que registrou em 2013 e 2014, o maior crescimento no segmento de fitness no Brasil.

"Em 2015, os índices ficaram iguais aos das demais regiões. A edição de 2014 da feira gerou negócios que ultrapassaram a marca dos R$ 8 milhões", explicou Almeida.

Ele acrescentou que todos os anos, profissionais do setor e adeptos da vida saudável se encontram na capital baiana para conferir novas tendências do mercado fitness e desenvolver suas carreiras em Salvador, no interior do estado e demais cidades do Nordeste.

Segundo Almeida, o Brasil possui o segundo mercado mundial de fitness em número de academias. São 30.150 estabelecimentos registrados, dos quais 1.300 estão em funcionamento na Bahia.

Novidade

Este ano aconteceu a primeira edição do evento na Arena Fonte Nova, novidade resultante do fechamento do Centro de Convenções da Bahia para reformas.

O evento foi divido em duas partes: a primeira centrada numa feira com expositores de produtos variados e a segunda com uma grade de cursos voltados para formação técnica e debate de temas como empreendedorismo e novos negócios em academias.

No congresso realizado nas dependências da Arena, aconteceram mais de 40 cursos e na feira, que teve entrada gratuita e foi montada sob uma grande estrutura de barraca, grandes marcas apresentaram seus produtos.

Competição

Baiano de Brumado, Waldyr Soares é idealizador do evento e um dos primeiros empresários do país a investir no segmento. Ele destacou que, apesar da crise, o setor continua a crescer.

Soares afirmou que a capital baiana vive uma situação especial com o crescimento de duas empresas fortes do segmento - a Well e a Alpha - que disputam o mercado com a abertura de novas unidades.

"Esta saudável competição chama a atenção para importância da atividade física, acaba reduzindo os preços das mensalidade e pode atrair um número maior de frequentadores. O Brasil tem apenas 4% de seus habitantes se exercitando em academias", explicou.

