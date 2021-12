Encontro de Economia Baiana tem inscrições abertas

As inscrições já estão abertas para a 15ª edição do Encontro de Economia Baiana, que este ano traz o tema “Competitividade da Economia Brasileira e Cadeias Globais de Valor”. O evento será realizado entre os dias 24 e 25 de outubro, no Banco Central do Brasil – 1ª avenida, 180, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O evento, que vai reunir pesquisadores, estudantes e profissionais de todo o país, promete fomentar debates e discussões sobre a construção de uma visão de futuro para a Bahia, identificando desafios e soluções para o desenvolvimento do Estado.

