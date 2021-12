Empresas terão incentivos para recuperar áreas degradadas

Empresários da indústria náutica estão interessados em investir na implantação de uma marina na Península Itapagipana, em Salvador. O empreendimento pode ser o primeiro a ser beneficiado pelo Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação (Pidi), lançado nesta quarta-feira, 12, pela prefeitura, em evento realizado na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio.

A Península de Itapagipe e o Comércio, na Cidade Baixa, além da Barra e o Centro Histórico, são as regiões escolhidas para a implantação do programa, que prevê a revitalização de áreas consideradas subutilizadas ou degradadas na cidade. São previstos incentivos fiscais em impostos municipais, que podem chegar a até 50% do valor do investimento.

De acordo com registros da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, empresários também já teriam revelado interesse em investir num polo fabril calçadista na região de Itapagipe. Na Barra, a iniciativa privada foca em edifícios-garagem, além de hotéis e restaurantes.

Modelo

"É um modelo já adotado em outros países e que pode contribuir para que Salvador possa dar um grande salto econômico, reativando áreas como o Comércio", frisou o presidente da Associação Comercial, Luiz Fernando Studart. O bairro, por sua vez, estaria despertando a atenção de empresas do ramo de tecnologia.

No lançamento do programa, o prefeito ACM Neto assinou o projeto, encaminhado nesta quarta mesmo para apreciação pela Câmara de Vereadores.

O texto prevê duração de dez anos para o Pidi e limite de até R$ 500 milhões para a utilização de créditos tributários relativos aos impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ou até o alcance de 1% da receita corrente líquida do município realizada no ano anterior.

O único ponto considerado polêmico no projeto é a possibilidade de comercialização dos créditos para terceiros, já que o plano prevê a emissão de um Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inovação (Cidei), que pode ser vendido pelos beneficiários. "É algo que pode agilizar os investimentos", justificou o prefeito, afirmando que a prefeitura está "obcecadíssima" em promover o crescimento econômico da cidade.

Arrecadação

"Mesmo com queda na arrecadação, estamos concedendo incentivos fiscais, pois nosso foco é aumentar as receitas a partir da ampliação da base tributária, ou seja, dinamizando a economia da cidade", afirmou o prefeito.

Segundo ACM Neto, este ano, a queda real na arrecadação, em comparação ao ano passado, já chega a mais de 11%, considerando a inflação.

Os dados municipais revelam que, somente em janeiro e fevereiro deste ano, 7,5 mil contribuintes ficaram inadimplentes com o IPTU. Em julho, o número de não pagantes aumentou para 25 mil, sobretudo, de quem parcelou e não quitou as demais cotas. Neto credita o fraco desempenho à crise econômica do país.

adblock ativo