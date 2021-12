Empresas relacionadas na bolsa brasileira já desvalorizaram R$ 1 trilhão em 2020

As empresas relacionadas na bolsa de valores do Brasil já perderam mais de R$ 1 trilhão em valor de mercado neste ano. Conforme dados da Economatica, a Petrobras teve uma queda de R$ 191 bilhões, já o Bradesco desvalorizou em R$ 82,342 bilhões e a Vale, R$ 79,334 bilhões.

Nesta segunda-feira, 9, as empresas perderam R$ 431 bilhões. A Petrobras liderou as baixas, com uma queda de R$ 91,119 bilhões em valor de mercado.

Além da Petrobras, registraram perda a Vale (R$ 34,770 bilhões), Bradesco (R$ 18,398 bilhões), Itaú Unibanco (R$ 15,909 bilhões), Banco do Brasil (R$ 13,314 bilhões) e Santander (R$ 12,735 bilhões).

