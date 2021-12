Com a retomada do trabalho durante a pandemia, as empresas precisam se preocupar com os cuidados em relação aos empregados. Quais seriam as obrigações dos funcionários? Para os que retomam as atividades presenciais, teriam eles obrigação à exposição de possíveis riscos dentro deste contexto? O advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP, Valton Pessoa, falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 27, durante o programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM.

Confira a entrevista na íntegra:

Da Redação Empresas precisam se adaptar a regras da retomada, afirma advogado

adblock ativo