Empresas de telefonia ampliam a cobertura 4G no interior da Bahia

Depois de um ano marcado por notícias acerca de escutas telefônicas e vazamento de informações trocadas por voz e texto, seguidas de protestos combinados nas redes sociais, as operadoras de telefonia móvel vêm com tudo para tornar o seu produto ainda mais atraente em 2017, a partir da alta velocidade 4G. Na Bahia, pelo menos, cinco cidades passam a contar no início do novo ano com a opção da tecnologia em, ao menos, três operadores. São elas: Alagoinhas, Eunápolis, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

As companhias acreditam que, mesmo que a crise perdure no próximo ano, o brasileiro vai cada vez mais direcionar o dinheiro escasso para ter um produto de qualidade e satisfação assegurada. “É por isso que, mesmo quando todos falam em crise e adiam planos, estamos, ao contrário, partindo para grandes investimentos”, diz o diretor de vendas da TIM para o Nordeste, Daniel Moreira. A operadora anunciou investimentos de R$ 12,5 bilhões até 2018, “principalmente na instituição de uma rede robusta de dados”, como frisa Moreira.

A TIM chega em 2017 com o dobro de municípios baianos atendidos com a tecnologia 4G: eram apenas oito no início do ano e, agora, outros oito entram na lista da alta velocidade de internet para smartphones: Alagoinhas, Barreiras, Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, e Teixeira de Freitas. Eles se juntam aos municípios que já dispunham do 4G da companhia: Salvador, Camaçari, Itabuna, Feira, Vitória da Conquista, Juazeiro, Lauro de Freitas e Simões Filho.

Cobertura 3G

No estado, a companhia completa também, por outro lado, 188 municípios com a cobertura 3G: 32 cidades a mais que no início de 2016. “Paralelamente a isso, apostamos em restruturação da companhia para poder atender o momento do consumidor, com oferta de planos mais baratos que os praticados há dois anos, por exemplo”, frisa.

Em todo o país, dados da agência Teleco, apurados até novembro, revelam que a TIM liderou a cobertura 4G com mil municípios cobertos e 61,4% da população atendida. Em segundo lugar, vem a Claro (383 municípios), seguida da Vivo (290), Oi (147) e Nextel (10).

A Claro, por sua vez, está decidida em assegurar a liderança na cobertura 4G, chamada na companhia de 4GMax. Atualmente, na Bahia, 14 cidades – Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Eunápolis, Feira, Ilhéus, Itabuna, Lauro de Freitas, Mata de São João, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista – têm acesso à quarta geração de internet móvel da companhia.

“Até o final do primeiro trimestre do ano que vem, a tecnologia estará disponível em outros 66 municípios”, diz Marco Aurélio Alves, diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe. A empresa ainda está ampliando a cobertura em Salvador com a implantação de 116 novos sites – locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão de sinal de telefonia. “Os outros 205 sites já existentes na capital também irão migrar para o 4G”, afirma o executivo.

